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調侃之餘 也來深究特斯拉Cybertruck令人心動的亮點

2019-11-25 12:31經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

特斯拉（Tesla）上周四（21日）發表新車電動皮卡（pickup truck，或稱小貨卡）Cybertruck，在經過第一個周末網路與媒體熱烈討論發酵後，執行長馬斯克最新推文說，訂購已經達到18.7萬輛。

Cybertruck在兩年內還不會開始生產，網路上除了瘋傳取笑圖片挖苦發表會上裝甲玻璃應聲裂碎，以及車子與目前市售皮卡完全不同的奇特外型，也有人開始對它認真品頭論足。

福斯新聞就報導了Cybertruck的幾個亮點。首先，前車燈一整條LED燈橫貫，還有一條輔助燈條在擋風玻璃最上緣，供行駛非既有道路時使用。再來，車身鋼板使用太空時代材料，與馬斯克旗下火箭公司可重覆發射的太空飛行器Starship，所用的冷軋不銹鋼板相同。

Cybertruck的方向「盤」不是盤狀，而是與飛機駕駛控制器相似，三點鐘與九點鐘處有握把。車斗有電動堅固覆蓋棚，能讓人站立其中又可完全收合；要卸下車斗物品時，還配備伸縮坡道直達地面。

福斯新聞還稱讚Cybertruck跟一些傳統卡車一樣，設計了兩排各最多可坐三人的坐位規畫，中間的位子不使用時可以轉為扶手。最後，喜歡露營的人一家很愛Cybertruck提供的露營配備，可把車斗安置成為床鋪其上有著帳棚天頂。車尾還能拉出來層架變身電子爐供你野炊。

如此一部酷炫有特色的皮卡，只要100美元就能預訂，而且還保證後悔的話可以全額退費，而且在預定開始生產的2021年年末之前，可以慢慢完成自己想要的配置組合。

所以突搥的發表會有什麼關係？車窗破了之後的48小時之內訂單就衝到近15萬輛。馬斯克不必花錢找名人代言，就達到絕倫的行銷效果。

Cybertruck車斗有伸縮坡道方便卸貨。（網路圖片／特斯拉提供）
Cybertruck車斗有伸縮坡道方便卸貨。（網路圖片／特斯拉提供）
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選配露營配備，Cybertruck可以變身露營車。（網路圖片／特斯拉提供）
選配露營配備，Cybertruck可以變身露營車。（網路圖片／特斯拉提供）
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馬斯克露營太空特斯拉

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