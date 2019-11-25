東南亞全面數位改造！ 智慧城市成為美中另一競爭舞台

2019-11-25 12:09 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



南華早報報導，東南亞國協（ASEAN）成員國2018年為解決快速都市化及人口成長所帶來的問題，推出「東協智慧城市網絡」計畫。這項計畫也讓東南亞成為美國、中國大陸全球兩大經濟體的另一個競爭舞台。

「東協智慧城市網絡」（ASEAN Smart Cities Network，ASCN）共有26個城市參與，計畫全面數位改造，將最新科技應用在所有事物包括處理河水汙染、對抗疾病、改善稅收和打擊犯罪。

中國在該地區投資一帶一路計畫，包括建造鐵路、港口、高速公路等，隨後中國科技企業又打造通訊基地台、光纖電纜、和監視錄影器材等。看著中國在該地區經濟影響穩定成長，美國企圖在總生產值近3兆美元的東協經濟體的數位革命中占一席之地。

美國副總統潘斯在去年該計畫發表時，宣布美國將支持ASCN計畫，協助該地區快速成長的城市轉變成為高科技樞紐。潘斯表示，該計畫將刺激美國在該地區的數位基礎建設投資，並且承諾美國初期將投資1000萬美元。

另一方面，中國上月宣布，已經開始與此地區建立合作夥伴關係，支持智慧城市網路。

專家表示，東協國家試圖平衡自身與美國、中國的關係，不過，全球兩大經濟體對該地區計畫的參與，讓東南亞成為美中另一個競爭舞台。