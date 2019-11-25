東南亞全面數位改造！ 智慧城市成為美中另一競爭舞台
南華早報報導，東南亞國協（ASEAN）成員國2018年為解決快速都市化及人口成長所帶來的問題，推出「東協智慧城市網絡」計畫。這項計畫也讓東南亞成為美國、中國大陸全球兩大經濟體的另一個競爭舞台。
「東協智慧城市網絡」（ASEAN Smart Cities Network，ASCN）共有26個城市參與，計畫全面數位改造，將最新科技應用在所有事物包括處理河水汙染、對抗疾病、改善稅收和打擊犯罪。
中國在該地區投資一帶一路計畫，包括建造鐵路、港口、高速公路等，隨後中國科技企業又打造通訊基地台、光纖電纜、和監視錄影器材等。看著中國在該地區經濟影響穩定成長，美國企圖在總生產值近3兆美元的東協經濟體的數位革命中占一席之地。
美國副總統潘斯在去年該計畫發表時，宣布美國將支持ASCN計畫，協助該地區快速成長的城市轉變成為高科技樞紐。潘斯表示，該計畫將刺激美國在該地區的數位基礎建設投資，並且承諾美國初期將投資1000萬美元。
另一方面，中國上月宣布，已經開始與此地區建立合作夥伴關係，支持智慧城市網路。
專家表示，東協國家試圖平衡自身與美國、中國的關係，不過，全球兩大經濟體對該地區計畫的參與，讓東南亞成為美中另一個競爭舞台。
華盛頓戰略與國際研究中心東南亞計畫副主任哈丁（Brian Harding）表示，「就地理位置而言，東南亞是美國和中國競爭的中心。美國政府正在找尋與中國競爭的方式，並且提供東南亞國家一些吸引人並且可能讓這些國家想要朝著較美規和美式標準方向前進的計畫」。他還說，這些計畫可能包括確保「智慧」城市不等同於過度監視的城市。
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