美政府將推新華語頻道！針對年輕華人 主管年薪500萬元

2019-11-25 09:48 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



美國政府正計畫推出新的華語節目，想在中國崛起並侵蝕美國軟實力之際，強化美國的全球影響力。

南華早報報導，內部備忘錄、徵才廣告和消息人士的說法顯示，美國之聲（VOA）和自由亞洲電台（RFA）將攜手建立一個新頻道「全球華語（普通話）」（Global Mandarin）。

根據匿名人士，這個頻道的年度預算約在500萬至1000萬美元（台幣1.54億至3.08億元）之間，第二年可能加編，主要針對美國、中國和其他地區的年輕華人，聚焦軟性內容。

在此之前，美國政府最近才整頓並重塑訊息宣傳工作。2017年， VOA、RFA和其他頻道都收歸隸屬新創立的美國全球媒體總署（US Agency for Global Media），這是美國聯邦政府內部一個獨立機構，宗旨是「告知、鼓勵和團結全世界人民，支持自由和民主」。

根據VOA在9月發給員工的備忘錄，美國出資的兩大服務將逐漸打造出新的「數位品牌」，成為「宣傳中華人民共和國論述、價值觀和錯誤資訊」的大陸官方媒體替代選擇。

根據徵才廣告的描述，這會是每天24小時全年無休的聯播網，涵蓋社交媒體、網路、廣播平台和視訊頻道。該案將整合各個美國政府出資媒體的資源，發展出「合乎平台」的華語內容，以達成新目標。主管年薪可達16.65萬美元（約台幣512.5萬元），部分任務是「研擬出針對中文觀眾的節目策略」。

美國全球媒體總署21日釋出年度成果報告，聲稱華裔人士每周收聽VOA和RFA的人數在2018年總計增加6.2%，觀眾與聽眾人數已達6540萬人。該報告指出，當主要媒體事件受到審查，包括「穆斯林少數族裔被關押，以及台灣和香港事務遭干預，但國內報導不足」，需求便有上揚之勢。