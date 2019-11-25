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美研究機構遭中滲透，「千人計畫」僅是冰山一角？

美政府將推新華語頻道！針對年輕華人 主管年薪500萬元

2019-11-25 09:48聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國政府正計畫推出新的華語節目，想在中國崛起並侵蝕美國軟實力之際，強化美國的全球影響力。

南華早報報導，內部備忘錄、徵才廣告和消息人士的說法顯示，美國之聲（VOA）和自由亞洲電台（RFA）將攜手建立一個新頻道「全球華語（普通話）」（Global Mandarin）。

根據匿名人士，這個頻道的年度預算約在500萬至1000萬美元（台幣1.54億至3.08億元）之間，第二年可能加編，主要針對美國、中國和其他地區的年輕華人，聚焦軟性內容。

在此之前，美國政府最近才整頓並重塑訊息宣傳工作。2017年， VOA、RFA和其他頻道都收歸隸屬新創立的美國全球媒體總署（US Agency for Global Media），這是美國聯邦政府內部一個獨立機構，宗旨是「告知、鼓勵和團結全世界人民，支持自由和民主」。

根據VOA在9月發給員工的備忘錄，美國出資的兩大服務將逐漸打造出新的「數位品牌」，成為「宣傳中華人民共和國論述、價值觀和錯誤資訊」的大陸官方媒體替代選擇。

根據徵才廣告的描述，這會是每天24小時全年無休的聯播網，涵蓋社交媒體、網路、廣播平台和視訊頻道。該案將整合各個美國政府出資媒體的資源，發展出「合乎平台」的華語內容，以達成新目標。主管年薪可達16.65萬美元（約台幣512.5萬元），部分任務是「研擬出針對中文觀眾的節目策略」。

美國全球媒體總署21日釋出年度成果報告，聲稱華裔人士每周收聽VOA和RFA的人數在2018年總計增加6.2%，觀眾與聽眾人數已達6540萬人。該報告指出，當主要媒體事件受到審查，包括「穆斯林少數族裔被關押，以及台灣和香港事務遭干預，但國內報導不足」，需求便有上揚之勢。　　

美國推出全球華語的時機正值中國國家主席習近平政府加強管控國內訊息，並逐漸將視線焦點轉向海外之際。自2009年以來，北京花了66億美元，以英語和其他數十種語言，宣導它的世界觀。習近平2016年視察解放軍報社時強調：「讀者在哪裏，受眾在哪裏，宣傳報導的觸角就要伸向哪裏。」　　

美國政府計畫推出新的華語頻道，想在中國崛起並侵蝕美國軟實力之際，強化美國的全球影...
美國政府計畫推出新的華語頻道，想在中國崛起並侵蝕美國軟實力之際，強化美國的全球影響力。圖為美國廣播公司衛星接收設備。美聯社
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