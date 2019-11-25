今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-25 06:54 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



中國將對智慧財產權侵權行為加大刑事打擊力度，香港區議會選舉投票率創歷史新高，美股今天進入感恩節的一周，有機會再創新高。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

●陸加大對智慧財產權侵權的刑事打擊力度

中共中央辦公廳、國務院辦公廳周日發布《關於強化智慧財產權保護的意見》，要求各地區各部門認真貫徹落實。此舉旨在解決盜用智慧財產權這個美中貿易談判中最棘手的問題之一。

這份文件指出，將研究降低侵犯智慧財產權犯罪入罪標準；不過沒有詳細說明。

美國希望中國承諾打擊智慧財產權盜竊，停止將交出商業機密作為美企在中國開展業務的條件。中國表示，力爭到2022年，智慧財產權侵權易發多發現象得到有效遏制，權利人維權局面明顯改觀。

●美股迎感恩節行情

受中國大陸國家主席習近平表態「積極爭取不打貿易戰」的鼓舞， 美國股市周五（22日）收漲，但一周下來仍然收黑。本周迎接感恩節購物旺季，從歷史紀錄來看，美股這一周上漲居多。

道瓊工業指數周五收漲109點收在27,875點，標普500指數和那斯達克綜合指數漲幅也在2%左右，總結一周，道瓊跌0.5%，結束連四周漲勢，標普和那斯達克各跌0.3%，也終結連七周漲幅。

美股本周四逢感恩節休市一天，周五也只交易到下午1點。

過去69年來，標普500指數在感恩節當周從周二收盤開始直到周五收盤，有58年是上漲的，上漲機率高達84%，其中19年漲幅在1%以上。

●美迎接史上銷售額首度破兆美元的購物季

儘管美國今年年終購物旺季較去年縮短六天，但專家預估整體銷售額將比去年同期成長3.8%，有望締造有史來第一個銷售額突破1兆美元的購物季。零售商提前開打折扣戰，逾半數的消費者也已著手採買，一路炒旺買氣。

往年的假期購物季是從感恩節到耶誕節期間，但今年感恩節落在11月28日，不像去年落在11月22日，代表購物季縮短六天。

但分析師普遍預測，今年購物季業績依然強勁，因為失業率低與今年股市表現強勁，有助拉抬消費者支出。

eMarketer估算，今年購物季零售銷售額將成長3.8％至1.008兆美元，成為首度突破兆美元的購物季。會計師事務所Deloitte預估銷售額成長4.5%至5%，全美零售協會（NRF）則預估銷售成長3.8%至4.2%，其中網路和非商店銷售預期成長11%至14%。

●特斯拉Cybertruck已接到15萬輛訂單

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，上周發表電動小貨卡「Cybertruck」後，迄今已獲近15萬輛訂單。

馬斯克在推特上指出，已接到14.6萬輛Cybertruck訂單，其中42%選擇售價4.99萬美元起的雙馬達版本，41%為要價3.99萬美元的三顆馬達版本，17%選擇起跳價3.99萬美元的單顆馬達版本。他也說，特斯拉是在沒打廣告也沒花錢找名人代言的情況下，收到這麼多訂單。

●香港區議會選舉，七成人出來投票