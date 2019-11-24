親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美國今年年終購物季銷售 可望首度突破1兆美元

2019-11-24 22:51經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

eMarketer估算，今年購物季零售銷售額將成長3.8％至1.008兆美元，成...
eMarketer估算，今年購物季零售銷售額將成長3.8％至1.008兆美元，成為首度突破兆美元的購物季。本報資料照片
分享

儘管美國今年年終購物旺季較去年縮短六天，但專家預估整體銷售額將比去年同期成長3.8%，有望締造有史來第一個銷售額突破1兆美元的購物季。零售商提前開打折扣戰，逾半數的消費者也已著手採買，一路炒旺買氣。

往年的假期購物季是從感恩節到耶誕節期間，但今年感恩節落在11月28日，不像去年落在11月22日，代表購物季縮短六天。但分析師普遍預測，今年購物季業績依然強勁，因為失業率低與今年股市表現強勁，有助拉抬消費者支出。

eMarketer估算，今年購物季零售銷售額將成長3.8％至1.008兆美元，成為首度突破兆美元的購物季。會計師事務所Deloitte預估銷售額成長4.5%至5%，全美零售協會（NRF）則預估銷售成長3.8%至4.2%，其中網路和非商店銷售預期成長11%至14%。

美銀也預期較短的購物季有助於網路銷售，分析師波斯特上周表示：「因折扣幅度大且出貨加快，我們預期今年線上出貨加速，網路銷售高於趨勢。」eMarketer預估，網路星期一預料再度成為美國史上最大網購日，銷售額可望達100億美元。

Shopify的調查則顯示，美國消費者平均計劃在黑色星期五到網購星期一這段期間，支出約550美元，男性消費者將支出694美元，比女性的421美元多了65%。

較短的購物季也讓零售業者加強備戰，提高庫存並為單日較高的客流量做準備。例如目標百貨、柯爾百貨（Kohls）等零售業者早在11月初開始宣傳限定折扣商品，甚至讓耶誕老人提前於11月3日就在店內登場，沃爾瑪則宣布「比以往更早」推出促銷活動，並從22日開始在網路上提供黑色星期五（29日）的提前促銷價格。

不過研究顯示，是消費者促使購物季提前上路。NRF執行長沙伊表示：「許多消費者已購物數周，零售商正逐漸適應這樣。」NRF調查發現，在11月首周接受調查的近8,000名消費者中，逾56％已展開假期購物，此外，購物者者已完成約24%的假期採買，是2009年有調查來最高水準。

黑色星期五感恩節網購

相關新聞

傳製藥巨擘諾華 砸91億美元收購膽固醇製藥商

2019-11-24 18:14

米其林涉受賄 韓一星餐廳恥與為伍告侮辱

2019-11-24 17:30

追殺華為！美施壓加拿大 祭出「情報分享」

2019-11-24 17:23

特斯拉新車發表會落漆 小貨卡訂單仍逼近15萬輛

2019-11-24 16:55

國際財經市場本周展望

2019-11-24 13:24

澳洲人口洗牌 移民階層興起

2019-11-24 13:24

反制網路封鎖 美籲社群平台關閉伊朗領導人帳號

2019-11-24 12:03

美國安顧問：加拿大用華為5G會影響美加情報分享

2019-11-24 11:15

車窗破無礙買氣 特斯拉電動皮卡車訂單近15萬輛

2019-11-24 09:25

全球最大避險基金 傳鉅資放空股市

2019-11-24 00:54

南非信評 標普降至負向

2019-11-24 00:37

今年耶誕購物季少了六天！ 美國零售商頭痛

2019-11-24 00:21

泰國央行總裁：採取「高劑量」貨幣政策的空間有限

2019-11-24 00:12

如何靠一招賺進1億美元身家？這位高手傳授祕訣

2019-11-24 00:00

美科技業IPO榮景 恐告終

2019-11-23 23:51

大陸打壓 比特幣連跌三周

2019-11-23 23:51

避險基金一哥 傳鉅資放空

2019-11-23 23:49

Fed放錢副作用 推升美股攀峰

2019-11-23 23:48

美股將迎感恩節行情

2019-11-23 23:46

FCC壓倒性通過 對華為、中興設備設限

2019-11-23 23:41

看好製造業景氣 美鋼一個月內三度漲價測試市場接受度

2019-11-23 20:59

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

幻滅是成長開始？ 冰雪奇緣2面臨比票房更大危機

2019-11-24 09:00

影／拉不拉多犬獨坐駕駛座 原地倒車打轉驚動警方

2019-11-24 08:23

葉門內戰近5年！ 剛出生嬰兒雙頰凹陷、肋骨突出如骷髏

2019-11-24 20:10

車窗破無礙買氣 特斯拉電動皮卡車訂單近15萬輛

2019-11-24 09:25

全球最大避險基金 傳鉅資放空股市

2019-11-24 00:54

越南台資鞋廠員工集體中毒 逾百人昏倒送醫

2019-11-24 11:32

影／打911叫披薩外送？機警接線生秒懂救家暴

2019-11-24 18:08

槓上川普 美國海軍執意逐出殘殺IS俘虜海豹成員

2019-11-24 14:40

澳洲人口結構大轉變！嬰兒潮代退休 移民帶動經濟成長

2019-11-24 11:14

聽證會結束 川普彈劾案 進入新階段

2019-11-24 01:09

梅克爾接班人 強勢化解逼宮危機

2019-11-24 01:09

傳製藥巨擘諾華 砸91億美元收購膽固醇製藥商

2019-11-24 18:14

特斯拉新車發表會落漆 小貨卡訂單仍逼近15萬輛

2019-11-24 16:55

美國安顧問：中美有望年底前達貿易協定

2019-11-24 12:20

害台灣女博士慘死 新州女駕駛邊開車邊傳簡訊遭定罪

2019-11-24 13:20

走向中性！英最大制服供應商：校服廣告不再男女有別

2019-11-24 09:04

安倍愛將鬆口 日本應允許母系日皇

2019-11-24 21:23

星期人物／酒店大亨變大使 奉旨捲入電話門

2019-11-24 01:09

埃及出土罕見幼獅木乃伊 世上最大聖甲蟲文物

2019-11-24 12:03

剛果輕型飛機失事 機上18人全數罹難

2019-11-24 18:57

影／500多名環保分子鬧場！耶魯哈佛球賽被迫延後

2019-11-24 09:46

失蹤大阪12歲女童尋獲 被囚期間一天僅一餐

2019-11-24 22:36

美86歲大法官金斯柏格住院 大批臉友拜託她挺住

2019-11-24 12:40

方濟各是唯二訪問日本的教宗 將會見「隱匿基督徒」

2019-11-24 12:27

馬來西亞最後一頭蘇門答臘犀牛病逝 全球剩80頭

2019-11-24 08:50

警官祕密錄音揭名流骯髒事 西國商界精英爆醜聞

2019-11-24 13:52

今年耶誕購物季少了六天！ 美國零售商頭痛

2019-11-24 00:21

澳洲人口洗牌 移民階層興起

2019-11-24 13:24

美最年長大法官染恙 全美熱烈關注

2019-11-24 18:09

英國老牌龍頭廠創舉 學生制服主打中性風

2019-11-24 13:08

搭機回家過節…整隻煮熟火雞可放隨身行李

2019-11-24 13:23

剛果空難死者增為24人 2人獲救、1人偷錢被捕

2019-11-24 23:03

美仍盼年底前達協議 但不會對香港情勢視若無睹

2019-11-24 06:02

與中國太平洋角力 澳洲提供巴紐逾60億元貸款

2019-11-24 18:06

床圍導致嬰兒死亡？美消費者安全委員會反應慢挨轟

2019-11-24 10:33

中美之間 德國高管如何選邊站？

2019-11-24 20:42

美國安顧問：加拿大用華為5G會影響美加情報分享

2019-11-24 11:15

剛果輕型飛機失事墜落住宅區 機上19人生死不明

2019-11-24 17:38

米其林涉受賄 韓一星餐廳恥與為伍告侮辱

2019-11-24 17:30

南非信評 標普降至負向

2019-11-24 00:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top