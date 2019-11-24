美國今年年終購物季銷售 可望首度突破1兆美元

2019-11-24 22:51 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



eMarketer估算，今年購物季零售銷售額將成長3.8％至1.008兆美元，成為首度突破兆美元的購物季。本報資料照片 分享 facebook

儘管美國今年年終購物旺季較去年縮短六天，但專家預估整體銷售額將比去年同期成長3.8%，有望締造有史來第一個銷售額突破1兆美元的購物季。零售商提前開打折扣戰，逾半數的消費者也已著手採買，一路炒旺買氣。

往年的假期購物季是從感恩節到耶誕節期間，但今年感恩節落在11月28日，不像去年落在11月22日，代表購物季縮短六天。但分析師普遍預測，今年購物季業績依然強勁，因為失業率低與今年股市表現強勁，有助拉抬消費者支出。

eMarketer估算，今年購物季零售銷售額將成長3.8％至1.008兆美元，成為首度突破兆美元的購物季。會計師事務所Deloitte預估銷售額成長4.5%至5%，全美零售協會（NRF）則預估銷售成長3.8%至4.2%，其中網路和非商店銷售預期成長11%至14%。

美銀也預期較短的購物季有助於網路銷售，分析師波斯特上周表示：「因折扣幅度大且出貨加快，我們預期今年線上出貨加速，網路銷售高於趨勢。」eMarketer預估，網路星期一預料再度成為美國史上最大網購日，銷售額可望達100億美元。

Shopify的調查則顯示，美國消費者平均計劃在黑色星期五到網購星期一這段期間，支出約550美元，男性消費者將支出694美元，比女性的421美元多了65%。

較短的購物季也讓零售業者加強備戰，提高庫存並為單日較高的客流量做準備。例如目標百貨、柯爾百貨（Kohls）等零售業者早在11月初開始宣傳限定折扣商品，甚至讓耶誕老人提前於11月3日就在店內登場，沃爾瑪則宣布「比以往更早」推出促銷活動，並從22日開始在網路上提供黑色星期五（29日）的提前促銷價格。

不過研究顯示，是消費者促使購物季提前上路。NRF執行長沙伊表示：「許多消費者已購物數周，零售商正逐漸適應這樣。」NRF調查發現，在11月首周接受調查的近8,000名消費者中，逾56％已展開假期購物，此外，購物者者已完成約24%的假期採買，是2009年有調查來最高水準。