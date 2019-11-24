阿聯放眼太空經濟 立太空法鼓勵發展觀光採礦

2019-11-24 20:04 中央社 杜拜24日綜合外電報導



以驚人摩天樓和超大建設案聞名於世的阿拉伯聯合大公國，不僅今年首度將1名太空人送上外太空，並計劃探測火星，還正著眼於發展太空觀光和採礦等新產業，盼藉此振興國家經濟。

不過，阿聯的大公國太空總署（Emirates Space Agency）署長艾阿巴比（Mohammed al-Ahbabi）指出，要發展這些新經濟領域必須先訂出規則，因此阿聯首部太空法將在數個月內生效。

艾阿巴比表示，這部法律立法目的除了吸引投資，也對在阿聯營運的公司從事的活動和提供的服務加以規範。

阿拉伯聯合大公國冀望太空產業能成為國家未來經濟發展關鍵。阿聯已是波斯灣油國中經濟最多元化的國家，房地產、觀光和貿易產業一度蓬勃發展，使其成為區域經濟成長主要動力；但近幾年這些產業陷入低迷。

阿拉伯聯合大公國現在將目光轉向外太空。這個在沙漠中建立一座座城市的國家，一如往例懷抱雄心壯志。

阿聯大公國太空總署草擬的太空法，規範未來的太空觀光或採礦計畫。艾哈巴比表示：「我們認為，太空業發展10年內就能見到成果。」

艾哈巴比還說：「今日沒有這類計畫，是因為科技發展還不到那裡。但我們把目光放在未來，並訂出這些法規。」

大公國太空總署3月已和英國企業家布蘭森（Richard Branson）的太空旅遊公司維珍銀河公司（Virgin Galactic）簽訂多項計畫的合作備忘錄，包括可能推出太空觀光飛行之旅。

阿拉伯聯合大公國今年稍早已推出國家太空策略，並在9月慶祝首位國人上太空，還鎖定明年發射無人探測器「希望」（Hope）到火星，盼成為首個發射無人探測器至外太空的阿拉伯國家。