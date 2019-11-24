傳製藥巨擘諾華 砸91億美元收購膽固醇製藥商

2019-11-24 18:14 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



知情人士說，瑞士製藥業巨擘諾華（Novartis）接近與The Medicines Company敲定約90億美元的收購交易，押注這家美國製藥商的一款新藥能有效降低膽固醇，凸顯諾華欲進一步插旗這個有利可圖的治療心血管疾病市場。

金融時報引述知情人士23日報導，諾華同意以每股85美元收購The Medicines Company，遠高於這家總部在紐澤西的製藥廠22日收盤的68.55美元。在這項併購消息19日首度披露前，該公司股價為52美元。研究機構Evercore ISI分析師表示，按完全稀釋股數計算，這樁交易將使The Medicines Co.的市值大幅增至91億美元。

這樁收購案象徵諾華執行長納拉新漢正透過一連串出售和收購，改造這家擁有2,030億美元市值的製藥巨擘，進一步鞏固在醫保健市場的地位。像諾華等製藥巨人正將併購視為擴增藥品產線的主要手段，而非倚賴自家公司研發。

The Medicines Co.研發的膽固醇新藥是鎖定服用降血脂藥物但療效不佳的病患，兩家製藥廠的結合，將使藥品銷售代表有更多選項向心臟病醫師兜售藥品，以提振各自的銷售。

The Medicines Co.本月稍早宣布，新藥Inclisiran在後期臨床試驗相當成功，能使「壞膽固醇」減少58%，而全美有數千萬民眾受這類膽固醇所苦。這項療程是每數個月注射一次，而非每日定量服用藥物。Inclisiran的療程是藉由基因靜默（即RNA干擾）和降低特定蛋白質以抑制壞膽固醇增生，目前尚未獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准