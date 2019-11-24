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追殺華為！美施壓加拿大 祭出「情報分享」

2019-11-24 17:23世界日報 中國新聞組／北京24日電

美國政府雖才把對華為的「禁售令」寬限期延長90天，但圍堵行動卻絲毫沒有放鬆。美國高級官員再次敦促加拿大不要使用華為5G技術，不然將「破壞美加之間的情報分享」。

美國之音報導，美國白宮國家安全助理歐布萊恩（Robert O`Brien），23日在加拿大哈利法克斯出席一個安全會議時向加拿大提出了上述忠告。他說，「如果我們的親密盟友把特洛伊木馬放進了城，情報分享將會受到影響。」「他們（中國人）讓華為進入加拿大或其他西方國家時，他們就會知道每個人的健康紀錄，每個人的銀行紀錄和每個人的社交媒體帖文。他們將會知道每一位加拿大人的所有事情」。

報導引述路透指出，加拿大總理杜魯多將是否使用華為公司5G網路技術的決定推遲到10月21日的聯邦選舉之後，並在勝選後再沒有就此發表過評論。

出席會議的加拿大國防部長就此解釋說，「我們需要時間對所有潛在威脅進行妥善的檢查」。他說，「我們充分注意保護我們目前的4G技術。我們就5G議題做出的決定將會確保這些系統與我們當前的系統一樣強壯，如果不是更強壯的話」。

美國聯邦參議員金恩（Angus King）也在會議上發了言。他說，如果加拿大採用華為5G技術，那麼「與一個安裝了通往北京直線聯繫的伙伴國家充分分享情報將會十分困難」。

加拿大北京

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