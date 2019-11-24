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米其林涉受賄 韓一星餐廳恥與為伍告侮辱

2019-11-24 17:30世界日報 編譯中心／綜合23日電

國際著名美食指南米其林評審人員，日前被南韓媒體爆出向當地餐館收賄，沒付錢的餐館就...
國際著名美食指南米其林評審人員，日前被南韓媒體爆出向當地餐館收賄，沒付錢的餐館就不獲評星。此外，南韓一名摘得一星的義大利主廚魚閏權，則因不滿米其林沒有將其餐廳從星級名單中除名，狀告《米其林指南》「侮辱罪」，稱恥與為伍。 歐新社
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國際著名美食指南米其林評審人員，日前被南韓媒體爆出向當地餐館收賄，沒付錢的餐館就不獲評星。此外，南韓一名摘得一星的義大利主廚魚閏權，則因不滿米其林沒有將其餐廳從星級名單中除名，狀告《米其林指南》「侮辱罪」，稱恥與為伍。

南韓放送電視台獨家偵查報導，在南韓獲米其林三星的La Yeon、Gaon和Bicena等，年付數千萬至數億韓圜給米其林作諮詢費後才獲摘星，質疑兩者是否有關。

高級南韓菜館「尹家名家」的負責人也在電台上聲稱，她在首爾版米其林指南出版前曾聯絡一名叫辛格的著名「米其林經紀」請教摘星建議，對方要求每年4萬美元諮詢費及評選時的機票、住宿和逗留開支等，她沒答應，迄今其餐廳也沒有獲星。米其林強烈否認指控，稱指控提及的美國人辛格跟米其林無關。

此外，在首爾江南區經營新派義大利餐廳Ristorante Eo的49歲大廚魚閏權（Eo Yun-gwon），自從米其林2016年首次推出《2017至2018首爾版指南》，他主理的餐廳便獲一星上榜。不過到最新版，其餐廳位次未變。他自稱2017年起就多次通過電郵，要求米其林把其餐廳除名，因為米其林評選「無明確基準」，「比起得到兩星的地方，我這實力更佳的餐廳卻得較低等級」。

魚閏權說，「評審過程似乎並不公道，所以我無法心悅誠服，儘管他們三番四次回覆稱評審公正。我想不公正的《米其林指南》除我餐廳的名字，因為登榜令我不快。」

米其林南韓義大利

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