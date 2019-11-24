今年耶誕購物季少了六天！ 美國零售商頭痛

2019-11-24 00:21 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



此刻美國的消費者準備迎接耶誕假期購物季，零售商卻面臨一個重大阻礙：今年的購物季較短。

今天感恩節與耶誕節間的購物季，比去年少六天，這可能影響零售商的營收。

美銀美林研究分析師歐姆斯說，今年假期的日程對零售商較不利，零售商可能會加大促銷力道，獲利的壓力也提高。今年感恩節落在11月28日，去年則為22日，整整早了六天。根據金融業者Cowen的資料，上次發生這種情形是在2013年，當年零售銷售與預期相符、年增2.9%。不過，對想大發利市的零售商而言，物流及交通規劃將是重大挑戰。

富國銀行表示，2013年時，多數批發商表現還不錯，但第4季的同店銷售下滑。零售商已為購物季縮短做好準備，累積了更多庫存，並準備好因應每日來客數增加的狀況。

目標百貨（Target）執行長康奈爾說：「我們知道這是個非常步調緊湊的購物季，每天都不能浪費。」沃爾瑪執行長董明倫則說，購物季少了六天，對零售商來說是大事，每天的銷售量都會提高很多。

根據eMarketer，儘管購物季縮短，但今年美國整體假期購物季的銷售額預估將成長3.8%，首度翻越1兆美元大關。美銀美林分析師則認為，購物季縮短、折扣超優惠、物流速度加快，都將有助於電商銷售，預期今年消費者將加快轉向網購。