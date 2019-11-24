泰國央行總裁：採取「高劑量」貨幣政策的空間有限

2019-11-24 00:12 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



泰國央行總裁威拉泰（Veerathai Santiprabhob）說，泰國採取「高劑量」貨幣政策的空間有限，並對負利率發出警告。

威拉泰23日說，基準利率不應為負利率，因為這會帶來許多結構性問題。

泰國央行本月稍早調降基準利率至歷史低點，為三個月來二度降息，同時鬆綁資金流出規定，以阻升泰銖。泰銖是亞洲過去一年來表現最強勢的貨幣，對美元升值逾9%。

威拉泰表示，最近泰銖已升至超越基本面的價位，匯率波動可能會更高。泰銖走升加上美中貿易戰，讓泰國經濟備受壓力，國家經濟委員會先前預期，泰國今年經濟成長率為2.6%，成長力道為2014年以來最弱。

泰國10月通膨率為0.11%，為2017年6月以來最低，也遠低於央行1%-4%的目標區間。泰國財長烏塔瑪（Uttama Savanayana）本月稍早表示，央行提案明年縮小通膨區間，以更完善地調控貨幣政策。

威拉泰說，目前對泰國而言，通膨不是大問題，但金融穩定的風險已成為貨幣政策的挑戰。泰國央行副總裁馬迪（Mathee Supapongse）則說，有鑑於貨幣政策施展的空間有限，央行正考慮透過新的機構或直接向金融市場加強政策傳導，但他並未詳述細節。