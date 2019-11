如何靠一招賺進1億美元身家?這位高手傳授祕訣

2019-11-24 經濟日報



現年78歲的海特(Larry Hite)是一位成功的避險基金經理人,他不相信任何人能預測股市下一步會怎麼走,也不認為「買進長抱」是最佳投資策略。他篤信「順勢交易」(trend following)策略,並嚴守一個簡單的規則,如今身價淨值約1億美元。

這個簡單的規則就是:早早停損(cut losses early)。海特說:「 如果股價跌到我設的2%停損門檻,我就會賣出。我總是衡量風險,並迅速行動。如果股價下跌,我就出場保住資本,然後等待下一個機會。」

海特創辦的Mint Investment Management,是第一家資產管理總額達到10億美元的避險基金公司。在他操盤下,這家公司1981年至1988年平均年複合報酬率達30%,紀錄輝煌。海特如今經營家族財富管理公司Hite Capital。為什麼還不退休?他說:「我愛賺錢。」

海特最新出版新書《規則:我如何在市場和人生中化不可能為可能,你也可以》(The Rule: How I Beat the Odds in the Markets and in Life -- and How You Can Too,暫譯),書中闡述他的投資方法。他日前也接受MarketWatch訪問,談論他的投資風格和目前青睞的股票。

海特表示,目前最令他感到興奮的是採取訂閱模式(subscription model)的個股,例如蘋果、Netflix和亞馬遜等,因為這種模式營收源源不絕,客戶還像「俘虜」般難以脫離。他形容訂閱模式堪稱「零售革命」。

他尤其看好亞馬遜。他說:「我認為,亞馬遜長期而言是一家很棒的公司。他們持續增加可銷售的東西,獲利持續升高,所以我喜歡。」

海特自稱是技術交易員,買進或賣出都看數據而定:價格、量、平均值等等。他每筆交易都聚焦價格和趨勢,仔細觀察市況,並依照市場動能順勢操作。這種方法可避免交易受情緒影響,選股時也省得胡亂猜測,一旦某支股票跨越某個移動平均線、支撐/阻力線或是線圖型態門檻,就買進或賣出。簡單說,就是謹守紀律的方式。

海特說:「順勢交易是我的聖經,我覺得這是最安全的做法,也是最佳的賺錢之道。」