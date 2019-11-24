如何靠一招賺進1億美元身家？這位高手傳授祕訣

2019-11-24 00:00 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



現年78歲的海特（Larry Hite）是一位成功的避險基金經理人，他不相信任何人能預測股市下一步會怎麼走，也不認為「買進長抱」是最佳投資策略。他篤信「順勢交易」（trend following）策略，並嚴守一個簡單的規則，如今身價淨值約1億美元。

這個簡單的規則就是：早早停損（cut losses early）。海特說：「 如果股價跌到我設的2%停損門檻，我就會賣出。我總是衡量風險，並迅速行動。如果股價下跌，我就出場保住資本，然後等待下一個機會。」

海特創辦的Mint Investment Management，是第一家資產管理總額達到10億美元的避險基金公司。在他操盤下，這家公司1981年至1988年平均年複合報酬率達30%，紀錄輝煌。海特如今經營家族財富管理公司Hite Capital。為什麼還不退休？他說：「我愛賺錢。」

海特最新出版新書《規則：我如何在市場和人生中化不可能為可能，你也可以》（The Rule: How I Beat the Odds in the Markets and in Life -- and How You Can Too，暫譯），書中闡述他的投資方法。他日前也接受MarketWatch訪問，談論他的投資風格和目前青睞的股票。

海特表示，目前最令他感到興奮的是採取訂閱模式（subscription model）的個股，例如蘋果、Netflix和亞馬遜等，因為這種模式營收源源不絕，客戶還像「俘虜」般難以脫離。他形容訂閱模式堪稱「零售革命」。

他尤其看好亞馬遜。他說：「我認為，亞馬遜長期而言是一家很棒的公司。他們持續增加可銷售的東西，獲利持續升高，所以我喜歡。」

海特自稱是技術交易員，買進或賣出都看數據而定：價格、量、平均值等等。他每筆交易都聚焦價格和趨勢，仔細觀察市況，並依照市場動能順勢操作。這種方法可避免交易受情緒影響，選股時也省得胡亂猜測，一旦某支股票跨越某個移動平均線、支撐/阻力線或是線圖型態門檻，就買進或賣出。簡單說，就是謹守紀律的方式。

海特說：「順勢交易是我的聖經，我覺得這是最安全的做法，也是最佳的賺錢之道。」