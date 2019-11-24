親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

南非信評 標普降至負向

2019-11-24 00:37聯合報 歐新社

（歐新社）
（歐新社）
分享

信評機構標準普爾廿二日調降南非主權債信評等展望至負向，原因為經濟成長緩慢、政府債務增加及紓困國營電力公司Eskom導致財政惡化，這大幅提高南非信評遭降機率。目前標普對南非信評為垃圾級。

南非標普

相關新聞

全球最大避險基金 傳鉅資放空股市

2019-11-24 00:54

美科技業IPO榮景 恐告終

2019-11-23 23:51

大陸打壓 比特幣連跌三周

2019-11-23 23:51

避險基金一哥 傳鉅資放空

2019-11-23 23:49

Fed放錢副作用 推升美股攀峰

2019-11-23 23:48

美股將迎感恩節行情

2019-11-23 23:46

FCC壓倒性通過 對華為、中興設備設限

2019-11-23 23:41

看好製造業景氣 美鋼一個月內三度漲價測試市場接受度

2019-11-23 20:59

金價周線跌0.3% 長線趨勢仍舊看多

2019-11-23 20:14

美股受習近平釋善意收漲 有歷史為證感恩節一周看漲

2019-11-23 19:26

影／臉書淪謊言仇恨大平台？英諧星致詞嗆爆祖克柏

2019-11-23 18:01

美國制裁下 華為最大零部件採購地變日本

2019-11-23 17:47

國際財經市場本周回顧

2019-11-23 13:24

英國Live音樂唱出一片天 年產值突破430億元

2019-11-23 12:52

人均碳排放比沙國更嚴重 加國亞伯達省油砂擴產計畫恐喊卡

2019-11-23 12:51

影／糗！馬斯克誇Cybertruck堅固 玻璃卻一砸就破

2019-11-23 12:06

比沙烏地阿拉伯更糟的碳排汙染源 在加拿大！

2019-11-23 09:41

OPEC+減產 擬延至明年6月

2019-11-23 02:23

日歐景氣無力 寬鬆壓力大

2019-11-23 02:23

特斯拉電動貨卡 亮相

2019-11-23 02:18

微軟供貨華為 准了

2019-11-23 02:16

WeWork全球裁員 2,400人丟飯碗

2019-11-23 02:15

南韓暫留軍情協定 日本鬆口氣

2019-11-23 00:06

「未來產品」遇上傳統買家…特斯拉電動貨卡有市場嗎？

2019-11-22 23:24

意在加徵關稅 美擬對歐車啟動新調查

2019-11-22 23:23

日韓互釋善意 貿易戰有解

2019-11-22 23:23

日歐景氣無力 寬鬆壓力大

2019-11-22 23:23

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

獲指示持偽造護照到台灣干涉選舉 中國間諜叛逃澳洲

2019-11-23 08:24

紐時：中國間諜聲稱 去年選舉捐給韓國瑜2000萬人民幣

2019-11-23 12:36

來台灣旅遊毫無出國感？日本遊客曝4大街景照：我還沒出國

2019-11-23 16:41

潦倒大叔「樂透中6億」3年花光 靠2招谷底翻身

2019-11-23 18:27

女王愛子提油救火 一紙聲明能救英王室性醜聞風暴?

2019-11-23 09:00

教室上課被蛇咬！老師要求繼續上課…1小時後宣告死亡

2019-11-23 11:30

影／英富家女遊紐命案兇嫌被定罪 父親老淚縱橫

2019-11-23 17:07

失蹤一周的日本女童找到了 沒穿鞋奔派出所求救

2019-11-23 23:08

美參議員克魯茲 將提「台灣主權象徵法案」

2019-11-23 11:38

影／糗！馬斯克誇Cybertruck堅固 玻璃卻一砸就破

2019-11-23 12:06

雪莉離世後 酸民上節目回應：只是開玩笑 不是叫她去死

2019-11-23 15:19

男子結婚4年生活甜蜜 突發現妻子「贈綠帽」改嫁眼鏡男

2019-11-23 10:45

「我們最黑暗時刻」 香港伊利沙伯中學生向英女王求救

2019-11-23 11:43

美國會通過香港法案 美學者：不該指望川普給真正幫助

2019-11-23 08:14

韓國神秘素人IG擁百萬粉絲 剪耳下三公分短髮爆紅

2019-11-23 19:00

美國總統的「健康」是秘密——坐輪椅幾十年不被知道、中風癱瘓改由妻子主政

2019-11-23 10:35

傳奇建築師貝聿銘藝術收藏現身拍賣會 總價值估近8億

2019-11-23 14:20

影／臉書淪謊言仇恨大平台？英諧星致詞嗆爆祖克柏

2019-11-23 18:01

比沙烏地阿拉伯更糟的碳排汙染源 在加拿大！

2019-11-23 09:41

美國制裁下 華為最大零部件採購地變日本

2019-11-23 17:47

雞蛋戴奧辛超標70倍！澳洲塑膠垃圾毒害印尼食物鏈

2019-11-23 09:34

外媒：陸間諜投誠澳洲 獲指示干涉台灣大選

2019-11-23 13:21

波頓重返推特：白宮不讓我用2個月 怕我爆料？敬請期待

2019-11-23 08:55

川普彈劾調查聽證會結束 將撰寫彈劾書再送交眾院

2019-11-23 22:20

美股受習近平釋善意收漲 有歷史為證感恩節一周看漲

2019-11-23 19:26

川普稱出面保香港 簽署或否決香港人權法案含糊其辭

2019-11-23 06:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top