南非信評 標普降至負向

2019-11-24 00:37 聯合報 歐新社



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信評機構標準普爾廿二日調降南非主權債信評等展望至負向，原因為經濟成長緩慢、政府債務增加及紓困國營電力公司Eskom導致財政惡化，這大幅提高南非信評遭降機率。目前標普對南非信評為垃圾級。