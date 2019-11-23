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美股受習近平釋善意收漲 有歷史為證感恩節一周看漲

2019-11-23 19:26經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

受到中國大陸國家主席習近平表態「積極爭取不打貿易戰」的鼓舞， 美國股市周五收漲，但一周下來仍然收黑。下周迎接感恩節購物旺季，從歷史紀錄來看，美股這一周大多漲多跌少。

道瓊工業指數周五收漲109.33點收在27,875.62點，標普500指數和那斯達克綜合指數漲幅也在2%左右，總結一周，道瓊跌0.5%，標普和那斯達克各跌0.3%。

美股走勢不穩，反映美中貿易協商一路蹣跚的進展，也成為市場揮之不去的最大變數。習近平接見美國前國務卿季辛吉等人表示，美中雙方應該就戰略性問題「加強溝通，避免誤解誤判，推動美中關係朝著正確方向向前發展」。據彭博報導，習近平談到貿易戰時說「我們不願打也不想打貿易戰，必要的時候不得不打反擊戰，但是我們始終還是在積極爭取著不打。」

美國總統川普也對即將達成初步協議感到樂觀，「我們有很大機會達成協議。」

華爾街日報分析，經過一周消化美中談判相互衝突的多空消息之後，市場市場如今接受美中無法趕在今年底達成談妥的現實，看好明年初可敲定協議。

不過，交易員對於貿易談判進展被過度渲染，也漸感麻木。Glenmede 投資總監普萊德說：「可被稀釋的因素很多，即將總統大選，在位者尋求連任，經濟勢必成為連任的重點。 」

美股下周四逢感恩節休市一天，周五也只交易到下午1點。過去69年來，標普500指數在感恩節當周從周二收盤開始直到周五收盤，有58年是上漲的，上漲機率高達84%，其中有19年漲幅在1%以上。

從歷史紀錄來看，感恩節一周美股大多上漲。路透
從歷史紀錄來看，感恩節一周美股大多上漲。路透
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標普習近平感恩節

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