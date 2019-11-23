免再屈就「傷心酒店」 美國大學周邊精品旅館異軍突起

2019-11-23 19:03 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



家中有即將讀大學的高中生或大學新鮮人的美國家庭，以往到大學校園參訪或探望孩子，許多人都會住大學附近的旅館，而大家的共同經驗是：奇怪可怕的床舖、恐怖難吃的早餐。現在，想在大學院校周邊住一宿的人會發現，他們多了頗具吸引力的新選擇。

彭博資訊報導，美國大學院校周邊近年增加了許多強調學校特色、貼心照顧來客的新旅館。這些旅店，或是學校自己所有，或是精品飯店品牌為服務學校社區的訪客量身訂做。

報導說，以客為尊融入校區品味與建築特色的飯店近年快速成長，可能會是旅遊業界最能抵抗景氣衰退的一塊市場。

品納科（Pinnacle）顧問公司為大學院校旅館方案提供專業諮詢服務已有數十年歷史，該公司執行副總裁艾朗茲（Matthew Arrants）說：「現在各個院校都想做旅館事業。」過去幾年品納科的客戶如史沃斯摩學院（Swarthmore）、 安默斯特學院（Amherst）、維拉諾瓦大學（Villanova），都開設了新飯店或是完全將老舊飯店翻修。科爾比學院（Colby）不久之後也要加入。

艾朗茲表示，這些知名老牌私立院校現正大力投資校區住宿服務，為訪客打造美好經驗，強化學校品牌。推動這股潮流的出發點在希望能夠吸引潛在的教學師資、研究人員、捐助者、學生和家長。也能視為過去十年來全美各大城市精品旅館興起的另一延伸。

品牌旅館方面，2014年創立的Graduate Hotels現在旗下有19家旅館，其中8家今年開幕，最新營運的地點包括俄亥俄州立大學、賓州州立大學、耶魯大學、美國海軍官校等院校附近。公司還有13家旅館正在規畫之中；第一個海外據點明年要在英國劍橋開張。

另一家業者Study Hotels，目前則是有兩家旅館，一個在耶魯大學附近，一個在賓州大學附近，第三家預定2021年在芝加哥大學附近開始營業。