影／糗！馬斯克誇Cybertruck堅固 玻璃卻一砸就破

2019-11-23 12:06 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



美國電動車製造商特斯拉（Tesla）的全新皮卡「Cybertruck」21日亮相，但發表會卻出現讓眾人尷尬不已的「落漆」場景：理應堅不可摧的車窗「裝甲玻璃」（armor glass）公開實測，卻遭鐵球當場砸出蜘蛛網般裂痕。特斯拉股價22日以下跌6%作收。

影片可見，特斯拉首席設計師馮霍爾佐森（Franz von Holzhausen）先用鐵槌猛砸Cybertruck車門板金，這部分與Space X太空船相同，是由30倍超硬冷軋不鏽鋼製成，結果外觀毫髮無傷。接著他又手持鐵球扔向Cybertruck車窗玻璃，卻應聲出現巨響，車窗隨即出現如蜘蛛網般的裂痕。

眼見出糗，特斯拉創辦人馬斯克一時情急、脫口說出「我他X的老天」（Oh my f---ing god），後來他聲稱或許是「砸得太用力了」，於是馮霍爾佐森再次拿鐵球砸往後方的車窗玻璃，結果仍是擊碎。

馬斯克不好意思地表示，「從好的方向想，（鐵球）沒有砸穿過去」，並稱內部人員曾用扳手跟廚房洗碗槽砸，當時都沒事，但「出於某些原因，現在碎了，我也不知道為什麼」。