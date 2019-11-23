比沙烏地阿拉伯更糟的碳排汙染源 在加拿大！

2019-11-23 09:41 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



加拿大新聞網站《國家觀察員》（National Observer） 報導，如果加拿大的亞伯達省是獨立國家，它的溫室氣體排放將超越沙烏地阿拉伯，成為全球最嚴重汙染源。

石油王國沙烏地阿拉伯的汙染嚴重，在對抗氣候變遷的表現上，全球排名經常吊車尾；但以每人平均碳排放而言，亞伯達的糟糕程度是沙國的三倍。

兩地的差距還可能再拉大，因為亞伯達積極想拓展石油和天然氣產業。加拿大石油生產商協會（CAPP）正鼓吹擴大開挖油氣，恐導致溫室氣體排放大增60%。亞伯達目前正規畫有史以來最大油砂礦，泰克資源公司旗下的Frontier計畫。

純以人均碳排放為標準，世上有些小國家比沙烏地阿拉伯還糟，特別是卡達，但亞伯達的汙染力也幾乎是該波灣國家的兩倍。

大部分人以為亞伯達開採石油和天然氣，尤其是油砂，才會造成嚴重的環境威脅。但即使完全不計油氣業的汙染，亞伯達的人均碳排放仍是沙國的1.7倍。

根據加拿大國家清單報告（CNIR）和國際能源總署（IEA）世界能源統計（Key World Energy Statistics）的2017年資料，亞伯達人均二氧化碳排放量為32噸，沙國則是17噸。

以經濟的碳排放強度來看，衡量方法通常是國內生產毛額（GDP）每增加一美元財富會增加多少碳排放，亞伯達每多賺一美元，要比沙烏地阿伯多排放2.4倍的二氧化碳。

經濟的效率這麼糟，已成為亞伯達的頭痛問題。

瑞典央行日前以二氧化碳排放過高為由，拋售澳洲和亞伯達債券。彭博資訊報導說，「各國央行、退休基金和其他全球投資人的投資組合，逐漸將氣候變遷因素納入考量」。

英國央行總裁卡尼上月警告，投資人如今會「懲罰」零排放進度落後的企業。