日歐景氣無力 寬鬆壓力大

2019-11-23 02:23 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



歐元區本月製造業景氣連續第十個月陷入萎縮。 路透 分享 facebook 最新採購經理人指數（PMI）顯示，在年關將近之際，日本與歐元區的商業景氣仍顯得停滯不前，且景氣疲態正從製造業擴散到服務業，加重當局擴大寬鬆、支持經濟的壓力。

IHS Markit公司22日公布，歐元區11月製造業與服務業綜合PMI初估值下滑0.3個百分點至50.3，接近象徵景氣榮枯分界線的50，意味經濟擴張減速到瀕臨停滯。

其中，本月製造業PMI從45.9升高到46.6，為景氣連續第十個月陷入萎縮，服務業PMI更從52.2掉到51.5，是十個月來最低。德國製造業PMI從10月的42.1升抵43.8，仍未脫離萎縮；服務業PMI更從51.6降到51.3。法國服務業指數持平。

IHS Markit首席經濟學家威廉森說：「貿易戰、英國脫歐（Brexit）和整體需求減緩，加上經濟與政治展望不確定性升高，仍令企業憂心，促使業者進一步規避風險。」不過，德國上季經濟受惠於消費支出與出口的提振，成長0.1%，躲過衰退。

歐洲央行（ECB）新任總裁拉加德22日呼籲，歐洲各國應採取新的政策組合，政府擴大投資支出尤為關鍵，以確保經濟在日益不確定的全球情勢下仍能穩健發展。

在英國，隨著12月12日大選日期迫近，而選舉結果可能決定英國在何時、以何種形式脫歐，企業面臨異常高的不確定性。不安情緒已反映在數據上：英國11月綜合PMI降到48.5，呈現2016年7月（脫歐公投投票前一月）以來最大幅度的景氣萎縮。

日本11月Jibun銀行製造業PMI從前月的48.4攀升至48.6，一連七個月景氣萎縮；服務業PMI從49.7升至50.4，站上榮枯分界線，反映企業預期改善。綜合PMI從49.1升至49.9。IHS Markit經濟學家海耶斯指出，日本製造業顯然仍病懨懨，以致儘管服務業景氣好轉，仍不足以抵銷日本工業疲態。

儘管日本10月調升消費稅率，上月不計生鮮食品物價的核心消費者物價指數（CPI）仍只比去年同期攀升0.4%，若排除加稅與政府配套措施的影響，核心CPI更只微升0.2%，顯示核心通膨進一步減弱，持續加重央行延續刺激政策的壓力，也凸顯政府擴張財政的必要性。