OPEC+減產 擬延至明年6月

2019-11-23 02:23 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



消息人士透露，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）12月5日召開部長級會議時，可能決定再延長現行減產協定三個月，直到2020年6月，但不太可能進一步減產。俄羅斯願意支持沙烏地阿拉伯的「減產保價」策略，為沙國國營石油公司（Saudi Aramco）股票上市（IPO）助一臂之力。

沙國也預訂於12月5日宣布Aramco的最終IPO價格；Aramco預定12月中上市，屆時國際油價高低將是Aramco上市成敗的關鍵。

路透報導，OPEC+迄今兩種腳本：一是12月決定延長現行協定到2020年6月底；二是等到明年3月現行協定到期前再召開會議，視當時國際油市的情況，再決定是否延長到6月。

消息人士說，比較可能的做法是12月就決定延長減產協定，向油市釋放利多信號；沙國不希望油價在Aramco IPO之前下跌，盼能藉此支撐油價。

消息人士說，明年第1季的油市狀況仍不清楚，因為石油需求可能下降，且伊拉克與奈及利亞等國未必會完全遵守減產協定，因此沙國希望維持減產協定，但現在OPEC+不太可能進一步減產，希望能先確保各會能夠確實達成減產目標。

油市專家表示，若OPEC+只延長現行協定到明年6月，而不擴大減產量，可能不足以支撐油價；市場目前預期OPEC+將擴大減產，且協定將延長到明年底，無論OPEC+是12月還是明年初決定，只要不進一步減產，油價都將下跌。