微軟供貨華為 准了

2019-11-23 02:16 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



軟體巨擘微軟（Microsoft）21日表示，20日已獲得美國商務部的許可，得以恢復與華為的生意往來，可以繼續銷售部份最重要的產品給這家先前遭川普政府列管的大陸企業。

微軟發言人在聲明中表示：「美國商務部11月20日批准微軟申請，授予許可證，讓公司能出口大眾市場軟體給華為。在此感謝商務部以行動回應我們的請求。」但目前仍不清楚許可證中所謂「大眾市場」的定義為何，微軟也不願進一步說明。

Wedbush證券公司分析師艾夫斯認為，許可證最有可能是針對微軟Windows作業系統。他說，對華為來說這可是大大鬆口氣，「他們這一陣子不好過，因為微軟、Google等科技巨擘的作業系統，在其平台上皆受限制。」

華為一直焦急地等待許可證，以便在新裝置上採用Google的行動服務。若不能使用Google Play等服務，華為的手機將更難賣到中國大陸以外的市場。Google婉拒置評。

美國商務部本周開始對華為一些在美供應商的供貨申請發出許可。華為是全球最大的智慧手機與電腦網路設備製造商之一。美國政府在今年5月以國安為由，將華為列入出口管制的黑名單之中，美國企業若未得到許可，不得出口產品給華為。

商務部長羅斯19日接受福斯商業網（Fox Business）訪談時透露，商務部已收到大約290多件申請特別許可的案件，現在開始回覆業者申請是否過關。