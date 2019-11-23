WeWork全球裁員 2,400人丟飯碗

2019-11-23 02:15 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



WeWork節省成本，全球大裁員。 路透 分享 facebook 共享辦公室業者WeWork 21日表示，將在全球裁員約2,400人，占整體人力近兩成，以大幅刪減成本，重新聚焦於核心事業。

WeWork發言人指出：「先前已向員工透露，作為重新聚焦核心事業的一環，公司須進行必要的裁員，以讓組織更有效率。」

WeWork說，幾周前已從海外據點開始裁員，本周輪到美國，本次精簡人力將影響全球約2,400名員工。一位前員工透露，待滿四年的紐約員工，將領到六個月資遣費，任職未滿四年者則可領四個月。而知情人士透露，受裁員衝擊的部門，包括建築師與技術部門，包含程式與軟體編寫團隊。

本次裁員是WeWork前景快速惡化的最新例證。今年1月WeWork估值達470億美元，並計劃在9月首次公開發行股票（IPO），但後來上市計畫告吹，現在甚至面臨現金緊縮、須掙扎求生的窘境。WeWork第3季虧損擴至12.5億美元，且由於已計劃在幾處據點擴大營運，正大量消耗現金。

WeWork在短短幾周內從華爾街寵兒變成人人避之唯恐不及的對象，目前已由日本軟銀集團接管，提供95億美元紓困金，將持有約八成股權。外界早已預期軟銀將裁汰WeWork員工。

在前執行長兼共同創辦人紐曼的帶領下，WeWork規模迅速膨脹，將觸角伸至各領域，例如設立學校、營運公寓等，卻沒有明確的獲利之道。