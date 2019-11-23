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特斯拉電動貨卡 亮相

2019-11-23 02:18經濟日報 編譯鍾詠翔湯淑君／綜合外電

馬斯克介紹新電動小貨卡「Cybertruck」，號稱使用裝甲玻璃的車窗在測試時，...
馬斯克介紹新電動小貨卡「Cybertruck」，號稱使用裝甲玻璃的車窗在測試時，意外被鐵球擊出裂痕。 美聯社
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美國電動車大廠特斯拉（Tesla）發表電動小貨卡「Cybertruck」，起跳價為3.99萬美元（約新台幣122萬元），為旗下車款補上最新一塊拼圖，並顯示其看好高獲利的小貨卡市場。

特斯拉創辦人馬斯克21日表示，「Cybertruck」車身採用不鏽鋼材質，共有三個版本，價格分別為3.99萬、4.99萬及6.99萬美元；定價相對親民，令人大呼意外，華爾街分析師原以為入門款可能就要5萬美元。至於電池續航力分別可超過250、300及500英里（800公里）。客戶僅須繳交100美元就可預購，特斯拉預定在2021年底左右開始生產這款新車。

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特斯拉在發表會現場播放的影片顯示，「Cybertruck」的拖曳力勝過福特F-150，且從0加速到時速60英里，只須2.9秒，比保時捷911跑車還快。車身號稱可防彈，且車窗採「裝甲玻璃」。首席設計師馮霍爾佐森還當場示範，先以鐵槌猛砸「Cybertruck」車身，結果車身毫髮無傷。然而接下來再以鐵球進行測試時，卻接連意外擊裂兩扇車窗，馬斯克在情急之下還脫口說出「我的老天」。

一般新產品發表通常會先彩排，這個大烏龍也因此成為整個發表會的最大「亮點」。這款新車並未讓華爾街驚艷，特斯拉22日股價開盤不久就暴跌5%。

特斯拉發表「Cybertruck」，顯示其看好獲利頗豐的小貨卡市場，並進一步從利基型車廠轉型為主流純電動車製造商，但在特斯拉試圖與美國其他車廠競爭之際，仍須面對自身新車常須等到發表數月、甚是數年後才能上市的老問題。

同日福特和通用等汽車大廠也在不同場合拚場。福特和通用闡述各自的電動小貨卡計畫。通用執行長巴拉也宣布，通用首款純電動卡車將在2021年秋季開賣。

特斯拉福特馬斯克

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