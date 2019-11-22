用不用華為？ 德國幾大通信運營商怎麼說

2019-11-22 21:40 德國之聲 德國之聲



基民盟黨代會預計將在周六(11月22日)就"華為問題提案"進行表決。基民盟總干事齊米亞克(Paul Ziemiak)強調，不應"讓外國影響我們的基礎設施"。提案要求德國聯邦政府應當將5G設備供應商的安全規範決策權交予聯邦議會，而非讓某一個政府部門獨自制訂規則。"聯邦政府不應當在議會就此做出決議前搶先造成既成事實。"

提案還指出，在5G設備議題上，供應商的"可信度"必須是決定性標准，而只有那些不受非民主、非法治國家政府影響的企業才具備可信度。

提案中並沒有對華為進行"點名"。齊米亞克也說，通信網絡建設的安全規範不應當具體針對某一家具體的公司。

不久前，德國政府曾經表態稱，德國原則上不會排除華為。默克爾總理近期也再次強調了這一立場。不過，執政聯盟內部、乃至執政黨內部對這一立場的質疑聲音十分普遍。社民黨籍的外長馬斯(Heiko Maas)就說，鑑於通信設備的復雜度非常之高，因此供應商的可信度不能單純地用技術指標來檢驗。基民盟黨主席克朗普-卡倫鮑爾(Annegret Kramp-Karrenbauer)周五也在接受《法蘭克福匯報》采訪時說，一方面，德國需要盡快鋪開5G建設，另一方面，她也能理解當前的爭論，"因為這攸關安全，我們必須明確制訂安全規範，獲得可靠的安全保障。"

除了要求聯邦政府"不應搶先造成即成事實"，執政黨議員還警告德國電信等通信網絡運營商"切勿制造即成事實"。就在一星期前，有傳言稱，德國電信集團正在和法國運營商Orange醞釀共同與華為簽署一筆大額合同。基民盟議員貝恩施蒂爾(Christoph Bernstiel)警告說，任何人現在都不應該假裝對風險不知情，"要是華為設備最終被政界禁止使用，德國電信屆時別想申請賠償；棄用華為5G設備，其實符合德國電信集團的自身利益。"

德國電信據稱計劃部分棄用華為產品

據最新一期的德國《經濟周刊》報道，德國電信集團確實正在評估華為設備的政策風險。報道援引公司內部人士稱，德國電信將替換其核心網絡中的華為設備。一份公司內部的風險評估顯示，德國電信當前95%的技術設備都是在中國生產的。評估建議，公司應當盡快擺脫這種依賴性。《經濟周刊》稱，在長期討論之後，德國電信董事會已經決定在核心網中排除華為設備，"今後兩年內，亞洲部件的佔比將變為零。"同期內，德國電信也將替換掉一些美國廠商的設備。據悉，德國電信每3~5年會對其設備進行一輪更新，上述替換行動將是例行設備更新計劃的一部分。

德國之聲向德國電信求證了《經濟周刊》所報道的內容。該公司一名发言人回應說："我司不對這條報道予以置評。原則上，德國電信遵循'多供應商'策略，我們始終將安全置於首位。"德國電信沒有回答為何要同時替換美國廠商的設備，以及今後是否將主要采購歐洲本土廠商的產品。

目前，德國電信的5G網絡已經在部分地區開始試運行。在輿論開始大規模關注華為設備的安全憂慮前，德國電信、華為雙方都曾經宣布將在5G網絡鋪設方面開展合作。

與華為合作多年的這家運營商周四對德國之聲表示，將繼續貫徹"多供應商"策略。據《經濟周刊》從內部人士處獲悉，對於不屬於核心網範疇的基站設備，德國電信將繼續從包括華為在內的多個供應商處采購。甚至為了防範中美爭端升級造成的供貨困難，德國電信還采購了足夠滿足兩年需求的備件。

作為德國電信的競爭對手，西班牙電信(Telefónica)也對德國之聲表示，貫徹"多供應商"路線。"我司只與得到認可的、可靠的電信設備供應商進行合作。公司一直使用不同廠商的設備，從而避免產生依賴性。"與德國電信一樣，西班牙電信也拒絕透露目前到底使用了多少華為設備，對與華為的今後合作同樣不予置評。

沃達豐：核心網棄用華為 我們走在前列

沃達豐集團則向德國之聲透露，目前，公司在全德國大約運行有2.5萬個移動通信基站，不論是2G還是3G、4G抑或最新投入試運營的數十套5G天線，沃達豐都基本貫徹"一半華為、一半愛立信"策略。沃達豐发言人特意強調，華為的設備基本只用於基站天線，"而在核心網內，我司使用的華為設備只佔極小的比例，而且這部分華為硬件正在逐漸被諾基亞設備替換。"

據悉，沃達豐的"諾基亞替代華為"項目最遲開始於今年2月。发言人對德國之聲表示，相比競爭對手，"我司走在更前面。"不過，他同時也承認，替換決定是兩年前做出的----也就是華為爭議開始之前。至於替換的原因，沃達豐发言人表示，公司當時就設備更新進行招標時，諾基亞而非華為贏得了競標。

沃達豐发言人還說，公司采購華為的硬件設備已經有十余年歷史，在持續不斷的安全審核中從未對華為設備的安全性產生過疑慮，也沒有发現過華為設備遭到不當使用。"沃達豐支持一切合理的、能夠促進實事求是之討論以及恰當風險評估的措施。如果華為的電信設備不再允許被使用，整個歐洲電信產業將面臨困難。'華為禁令'將意味著德國5G網絡建設的成本急劇抬高、時間嚴重延後。"

德國當前總共有3家移動通信網絡運營商。除了德國電信、西班牙電信、沃達豐之外，1&1計劃從2021年起也建立起自己的移動網絡。該公司发言人對德國之聲表示，與各家設備廠商的談判正在深入進行中，決定尚未做出。"最終的供應商當然必須要滿足德國的安全規範。"

【 本文章由德國之聲授權提供】