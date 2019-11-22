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特斯拉電動皮卡威脅福特、通用？兩車廠這麼回應

2019-11-22 18:27經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

電動車大廠特斯拉（Tesla）21日在洛杉磯發表電動皮卡車「Cybertruck」，不僅有稜有角的外型很新潮，車身以可防彈的不銹鋼合金打造，還標榜性能強大，據稱拖曳力勝過福特F-150，瞬間加速到時速60英里號稱只需2.9秒，則比保時捷911跑車還快。

更令人大呼意外的是，這款電皮卡定價相對親民。基本款定價每部4萬美元有找，華爾街分析師原以為可能要價5萬美元。

有趣的是，在特斯拉發表電動皮卡的同時，福特（Ford Motor）和通用（GM）等汽車大廠也在同一城市的不同場合拚場：洛杉磯汽車展。福特和通用主管21日都在簡報會中，闡述各自的電動皮卡計畫，對特斯拉「Cybertruck」加入競爭戰局絲毫未顯露懼意。

福特全球電動車部門主管Ted Cannis說：「若是電池電動皮卡領域的熱度稍有增加，我樂觀其成。我們不久將推出一款F-150油電混合車。純電池電動版也很快就會推出。」他強調，福特「為真正開卡車的人打造真正有用的卡車，他們真的需要天天耐操總是耐用的卡車」。

通用執行長巴拉（Mary Barra）也顯得對通用的卡車策略信心滿滿。她在一場會議中說：「通用汽車了解卡車買主。」她並宣布，通用第一款純電動卡車將在2021年秋季開賣。

特斯拉執行長馬斯克21日發表電動皮卡「Cybertruck」。美聯社
特斯拉執行長馬斯克21日發表電動皮卡「Cybertruck」。美聯社
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福特特斯拉洛杉磯

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