特斯拉推防彈車身電動皮卡 有市場嗎？

2019-11-22 17:01 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



「這是隱形戰機，還是皮卡（pickup）？」特斯拉（Tesla）執行長馬斯克21日在台上揭開新電動皮卡「Cybertruck」面紗的那一刻，許多人有此疑問。投資人也可能質疑，這麼新潮的皮卡有市場嗎？

從外觀看來，「Cybertruck」一點也不像傳統皮卡，更像簡單版隱形戰機。車身用不銹鋼合金打造，號稱可防子彈，相同材質也用於馬斯克旗下太空公司SpaceX的「Starship」火箭。另配備裝甲玻璃。性能也很強，據稱拖曳力勝過福特F-150，從0加速到時速60英里只需2.9秒，比保時捷911跑車還快。基本款每部3.99萬美元起跳。預計2021年底開始生產。

特斯拉一發表新款電動皮卡，立刻引來正反兩極的評價，市場潛力也不明。一些華爾街分析師擔心，這款皮卡「未來味」太濃，可能不合傳統皮卡買家的口味，充其量只是利基（小眾）產品；其他人則相信，還是會有夠多的特斯拉鐵粉願意排隊搶購。

凱利藍皮書（Kelley Blue Book）資深執行主編Matt DeLorenzo說：「這頂多是一款利基型產品，對已知的皮卡市場並不構成威脅。另一個不利因素是，在它（Cybertruck）正式推出之前，就沒有聯邦電動車稅務減免優惠可享了。」

但AutoTrader主管Karl Brauer認為，特斯拉的電動皮卡「外型引起兩極的評價，性能和訂價則不容置疑」。他認為，「Cybertruck」會激起「很多的需求，即使想買一台的只是現有的特斯拉車迷」。

價格是一大因素。「Cybertruck」入門款3.99萬美元，雙馬達中階款4.99萬美元，都比一般皮卡售價來得低。Edmunds.com的資料顯示，在美國，傳統全尺寸皮卡10月平均售價為50,496美元；美國皮卡平均交易價格甫在9月跨越5萬美元大關。

不過，皮卡車主對車子的廠牌是出了名的死忠，願不願擁抱新科技（以此例而言是電動車）和「Cybertruck」如此新潮的設計，有待市場考驗。特斯拉車主或許希望凸顯自己與眾不同，但對皮卡車主而言，他們願不願意變得如此引人注目，也很難說。