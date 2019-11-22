不讓特斯拉專美於前！通用也推電動皮卡 但要後年秋天

2019-11-22 16:47 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



通用汽車（GM）為了不讓特斯拉在電動皮卡市場上專美於前，通用執行長巴拉（Mary Barra）22日搶在特斯拉發表電動皮卡「Cybertruck」的數小時前，於投資人會議上表示，通用將在2021年秋天前推出電動皮卡。

巴拉說，通用瞭解皮卡的買家，也瞭解將皮卡視為一種生活方式、剛跨入市場的新進買家。

通用計劃2023年前在全球推出20款電動車，並與營建商貝泰集團（Bechtel）合作，在全美設置電動車充電站。