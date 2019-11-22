親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

半空中引擎噴火！菲航班機才起飛就緊急返航

現職警官獲列不分區立委 另一半是爆紅美女醫師

不讓特斯拉專美於前！通用也推電動皮卡 但要後年秋天

2019-11-22 16:47經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

通用汽車（GM）為了不讓特斯拉在電動皮卡市場上專美於前，通用執行長巴拉（Mary Barra）22日搶在特斯拉發表電動皮卡「Cybertruck」的數小時前，於投資人會議上表示，通用將在2021年秋天前推出電動皮卡。

巴拉說，通用瞭解皮卡的買家，也瞭解將皮卡視為一種生活方式、剛跨入市場的新進買家。

通用計劃2023年前在全球推出20款電動車，並與營建商貝泰集團（Bechtel）合作，在全美設置電動車充電站。

通用在電動皮卡上的競爭對手不只特斯拉，福特也正開發電動皮卡，並投資電動皮卡新創公司Rivian。

通用汽車也將進軍電動皮卡市場。美聯社
通用汽車也將進軍電動皮卡市場。美聯社
分享

特斯拉福特

相關新聞

特斯拉新皮卡的「裝甲玻璃」被擊碎 馬斯克：我的老天

2019-11-22 16:39

美最大鮪魚罐頭商Bumble Bee破產 台灣豐群收購

2019-11-22 14:43

中國有能力遠端切斷菲律賓電網 菲國議員關切

2019-11-22 14:09

共享辦公室業者WeWork陷困境 全球裁員2400人

2019-11-22 13:36

中國有能力遠端切斷菲律賓電網 菲國議員關切

2019-11-22 13:00

擦撞？美軍2架T-38教練機失事 飛行員2死2生還

2019-11-22 08:53

美網路券商一哥嘉信 傳砸260億美元買同業

2019-11-22 00:38

OPEC多國「政」盪 威脅供油

2019-11-22 00:37

印度拚改革 推國企民營化

2019-11-22 00:36

韓、星景氣 看到回溫跡象

2019-11-22 00:35

LVMH提高收購價碼 與Tiffany展開協商

2019-11-22 00:34

陸電動車賣不動 鋰、鈷價跌

2019-11-22 00:34

印尼降準 放錢18億美元

2019-11-22 00:33

10年低點 OECD下修全球經濟成長率

2019-11-22 00:14

5G用不用華為？德國的難解課題

2019-11-21 22:44

梅西百貨二度調降財測 令人擔心年終購物季業績

2019-11-21 22:43

低收益率時代逼近？華爾街押注高息股與價值股

2019-11-21 20:16

難敵長年虧損 Panasonic宣布退出液晶面板製造市場

2019-11-21 19:22

日本靈車製造商 向中國提供豪華靈車技術

2019-11-21 16:26

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

回眸一笑比珍奶還甜！泰國清純美女爆紅 驚人身分公開

2019-11-21 18:13

打敗百人考進公家後…每天監看色情網站讓他快崩潰

2019-11-22 09:00

季辛吉警告：美中貿易戰 可能引爆真實戰爭

2019-11-21 20:16

神鬼交鋒！印度男扮機師爽搭15次飛機 終於失風被捕

2019-11-22 10:58

彭博專欄／陸抗美彈藥快用完了

2019-11-22 02:00

美鮪魚罐頭大廠Bumble Bee破產 準備賣給台灣豐群水產

2019-11-22 08:47

挺台灣！吐瓦魯回絕陸企出資建人工島

2019-11-22 09:29

季辛吉：貿戰若無解 將爆武裝衝突

2019-11-22 00:08

巴西流浪女乞討7元求買飯 餐廳老闆竟開槍擊斃

2019-11-22 10:20

特斯拉電動皮卡Cybertruck亮相 起價122萬

2019-11-22 12:47

季辛吉：美陸貿易爭議若未解決 可能爆發武裝衝突

2019-11-21 18:09

用光學雷達製作密西西比河地圖 美得令人屏息

2019-11-21 18:07

難敵長年虧損 Panasonic宣布退出液晶面板製造市場

2019-11-21 19:22

蛇的祖先究竟是誰？ 「兩腳古蛇」完整頭骨出土助解密

2019-11-22 10:59

50歲同性戀父戀上女兒前男友 棄32年婚姻全家送祝福

2019-11-21 20:08

美中關係緊張 美戰艦再執行兩次南海自由航行任務

2019-11-22 08:24

許可證到手 微軟證實獲准銷售大眾軟體給華為

2019-11-22 07:33

川普鬆口 蘋果有望免加徵關稅

2019-11-22 01:45

才被川普恢復軍階 海豹士官長面臨除名處分

2019-11-21 18:21

劉鶴傳邀美國談判代表赴北京 盼感恩節前面對面協商

2019-11-21 18:40

未婚妻愛穿性感比基尼 他送「特製泳衣」防被搭訕

2019-11-22 14:52

中國有能力遠端切斷菲律賓電網 菲國議員關切

2019-11-22 13:00

擦撞？美軍2架T-38教練機失事 飛行員2死2生還

2019-11-22 08:53

談慈悲同情心 達賴喇嘛：把敵人當作好老師

2019-11-21 22:37

陸電動車賣不動 鋰、鈷價跌

2019-11-22 00:34

歐債危機再起？ 歐盟6國負債續升

2019-11-21 21:55

朝鮮日報：台灣坐收韓日矛盾和香港事態的反射利益

2019-11-21 20:07

赴北京談判？美要中方3承諾

2019-11-22 00:07

忙替兒子「擦屁股」 英女王出手「整治」安德魯

2019-11-22 16:43

美施壓韓軍費 傳「撤一個旅」

2019-11-22 00:01

OPEC多國「政」盪 威脅供油

2019-11-22 00:37

台灣ADR全倒跟進台股美股下挫 台積電溢價收斂

2019-11-22 07:10

網路遊戲相識談遠距離戀愛 「狼人殺男神」刺死20歲女友

2019-11-22 13:20

影／半空中引擎噴火！菲航班機才起飛就緊急返航

2019-11-22 17:07

市場憂慮益增 劉鶴邀美官員赴陸協商

2019-11-22 01:45

單親爸下班遭毆左腦凹陷 家屬不滿「兇徒僅囚72天」

2019-11-22 10:20

美股收跌 道瓊與標普指數連3黑

2019-11-22 06:20

矛頭對准美國 北京、德黑蘭互相撐？

2019-11-21 23:14

美股小幅下跌 投資人觀望美中貿易判進展

2019-11-22 07:10

共享辦公室業者WeWork陷困境 全球裁員2400人

2019-11-22 13:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top