特斯拉發表Cybertruck 分析師認為沒掌握核心買家

2019-11-22 14:18 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



馬斯克再度扮演熟悉的角色：在粉絲的期待中站上舞台，發表一款充滿未來感的車輛。這一次，他帶來的是特斯拉的電動皮卡「Cybertruck」。

據特斯拉官網公布的訊息，「Cybertruck」有三個版本，起價39,900美元，目前只需100美元即可預訂，但2021年底才會開始生產。

發表會的亮點之一是特斯拉首席設計師Franz von Holzhausen拿著鐵槌猛砸「Cybertruck」車身，毫髮無傷。另外則是車窗採用安全玻璃，不過在展示時，車門上的玻璃被鐵球一砸便出現如蜘蛛網般的裂痕。

發表會上也透過影片凸顯Cybertruck的性能和特點，包括主動式氣壓懸吊系統、強力馬達在拖車能力測試中勝過福特的F-150，起步加速超越保時捷 911。

馬斯克說：「各位想要的是輛真正強悍，並非虛張聲勢的皮卡。能夠承受鐵鎚的撞擊，不會受損。」

然而，彭博資訊報導指出，矽谷這些噱頭，並不容易打動傳統的皮卡買家。

Loup Ventures分析師Gene Munster表示：「特斯拉這款電動皮卡，並沒有掌握皮卡核心買家；包商不會開著這款車到作業現場。話雖如此，Cybertruck應該還是有一定的銷售量。」

利潤豐厚的美國全尺寸皮卡市場，目前由「底特律三巨頭」掌控：福特的F-150、飛雅特克萊斯勒的Ram 1500和通用的Chevy Silverado。

日本車商已投入20年及數以十億美元計的資金，試圖分一杯羹，但據IHS Markit資料，美國品牌至今在皮卡的市占率仍高達92%。