特斯拉電動皮卡Cybertruck亮相 起價122萬
美國電動車大廠特斯拉周五在洛杉磯發表電動皮卡「Cybertruck」，這是執行長馬斯克願景的最新一塊拼圖。
Cybertruck電動皮卡的車身採用不鏽鋼防彈材質，共分三個版本，最低售價為39,900美元（約新台幣122萬美元），充電後行駛距離分別為250英里、300英里及500英里以上。
皮卡市場利潤豐厚，是美國傳統車商的兵家必爭之地。馬斯克押注這個市場，希望進一步從小眾廠商擴展為主流全電動車製造商。不過，特斯拉也將再度面臨過去遭遇的產量問題。
近幾個月來，馬斯克已陸續透露「Cybertruck」的細節，包括這款電動車的性能與福特F-150類似，設計靈感源自科幻電影「銀翼殺手」（Blade Runner）等，並宣稱「Cybertruck有如來自未來的裝甲運兵車」、「公司歷來最佳產品」。
想要入主「Cybertruck」的消費者，可能還要等上一段時間。特斯拉尚未說明這款皮卡何時進入生產流程，且馬斯克過去已數度言次自己設定的期限。
特斯拉約兩年前曾發表一款聯結車，原定今年投入生產，但已延至明年，另一款Roadster 跑車也仍在開發中。至於今年稍早發表的Model Y運動休旅車，將到明年才會投產。擁擠的產品線，成為特斯拉的一大挑戰。
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