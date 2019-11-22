特斯拉電動皮卡Cybertruck亮相 起價122萬

2019-11-22 12:47 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美國電動車大廠特斯拉周五在洛杉磯發表電動皮卡「Cybertruck」，這是執行長馬斯克願景的最新一塊拼圖。

Cybertruck電動皮卡的車身採用不鏽鋼防彈材質，共分三個版本，最低售價為39,900美元（約新台幣122萬美元），充電後行駛距離分別為250英里、300英里及500英里以上。

皮卡市場利潤豐厚，是美國傳統車商的兵家必爭之地。馬斯克押注這個市場，希望進一步從小眾廠商擴展為主流全電動車製造商。不過，特斯拉也將再度面臨過去遭遇的產量問題。

近幾個月來，馬斯克已陸續透露「Cybertruck」的細節，包括這款電動車的性能與福特F-150類似，設計靈感源自科幻電影「銀翼殺手」（Blade Runner）等，並宣稱「Cybertruck有如來自未來的裝甲運兵車」、「公司歷來最佳產品」。

想要入主「Cybertruck」的消費者，可能還要等上一段時間。特斯拉尚未說明這款皮卡何時進入生產流程，且馬斯克過去已數度言次自己設定的期限。