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擦撞？美軍2架T-38教練機失事 飛行員2死2生還

2019-11-22 08:53聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

美國空軍兩架T-38教練機於當地時間21日早上9時墜毀，飛行員兩死兩生還。取自臉...
美國空軍兩架T-38教練機於當地時間21日早上9時墜毀，飛行員兩死兩生還。取自臉書（＠Enid News & Eagle ）
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哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美國奧克拉荷馬州萬斯基地（Vance Air Force Base）發表聲明說，兩架T-38教練機於當地時間21日早上9時執行訓練任務時墜毀，造成二名飛行員喪生，另兩人倖存。

美國軍方尚未公布相關人員的詳細情況或死者姓名，也未說兩機是否擦撞。萬斯基地公共事務辦公室的飛行員伯金斯（Zoe Perkins ）說，「我們只能透露這起墜機事故造成兩人死亡」。

伯金斯表示，空軍小組將著手調查以確定墜機原因。根據CBS的KWTV一段影片畫面，其中一架T-38教練機停在跑道旁的草地上，機腹朝天，地上有長長的摩擦痕跡。另一架教練機未翻覆。

萬斯基地網站指出，T-38教練機是雙座超音速雙引擎噴射機，用於各種噴射機飛行員的訓練。

美國空軍兩架T-38教練機於當地時間21日早上9時失事。截自推特（＠Maggie...
美國空軍兩架T-38教練機於當地時間21日早上9時失事。截自推特（＠Maggie Carlo）
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哥倫比亞事故空軍

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