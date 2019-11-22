美鮪魚罐頭大廠Bumble Bee破產 準備賣給台灣豐群水產

2019-11-22 08:47 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



Bumble Bee準備賣給台灣豐群水產。 路透 分享 facebook

美國最大的鮪魚罐頭商之一Bumble Bee周四（21日）聲請破產保護，隨附準備把資產賣給台灣豐群水產公司的合約書，交易金額約在9.25億美元。

總部在美國加州聖地牙哥的Bumble Bee，目前為英國倫敦私募股權投資公司Lion Capital所有。Bumble Bee表示，進入破產保護程序將有助促成豐群買下公司，也能降低公司最近因重大官司纏身帶來的債務負擔。

Bumble Bee在一份聲明中指出，公司已由現在的貸款機構取得融資得以繼續營運，同時進行與豐群水產的交易。

華爾街日報說，豐群水產提出的「假馬競標」（stalking horse bid，申請破産保護的企業選定買家，提最初步公開競標收購行動）將試用於Bumble Bee未來的破產拍賣。豐群的收購計畫包括2.75億美元現金及承接6.386億美元債務，並同意繳付司法部剩餘罰款1,700萬美元。

Bumble Bee先前被控聯合主要競爭者限制鮪魚罐頭價格，在2017認罪並同意被罰款2,500萬美元。其共謀限定價格行為，也被消費者、盤商和零售商提出集體訴訟。另外也有一群消費者告它在鮪魚罐頭上的「無害海豚」捕漁法標示不實。

Bumble Bee在美國鮪魚罐頭市占41%。因年輕世代較愛生鮮食物及崇尚較新較高檔的品牌，公司近年獲利受到傷害。