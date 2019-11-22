台灣ADR全倒 跟進台股美股下挫 台積電溢價收斂

2019-11-22 07:10 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



台灣在美國上市的美國存託憑證（ADR）周四全都下跌，跟進台股和美股頹勢。

台積電ADR連二日下跌，跌幅1%，收在52.98美元，高出台北交易溢價收斂為4%。

美股周四小幅下跌，美中貿易談判相關消息多空交錯，投資人審慎評估。

道瓊工業指數收跌54.80點或0.2%，報27766.29點。標普500指數收跌4.92點或0.16%，至3,103.54點。那斯達克指數下跌20.52點或0.24%，跌至8,506.21點。

費城半導體指數跌1.1%。

台灣加權股價指數昨天跌72.93點收11,558.27點。台積電跌2.5%，收311.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 76.15 -2.35 77.60 -1.87

中華電 CHT 113.84 -0.24 113.00 0.75

台積電 TSM 323.40 -0.97 311.00 3.99

聯電 UMC 14.59 -0.83 14.65 -0.42

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價