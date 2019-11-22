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美股小幅下跌 投資人觀望美中貿易判進展

2019-11-22 07:10經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美股周四小幅下跌，美中貿易談判相關消息多空交錯，投資人審慎評估。

道瓊工業指數收跌54.80點或0.2%，報27766.29點。標普500指數收跌4.92點或0.16%，至3,103.54點。那斯達克指數下跌20.52點或0.24%，跌至8,506.21點。

美國眾議院通過支持香港抗議者的法案，就人權問題向中國發出警告，舉激怒北京。但華爾街日報周四引述知情人士報導，中國大陸已邀請美國高階貿易談判代表，前往北京進行新一輪會談。

美中貿易協議進展的訊息矛盾，據傳大陸首席貿易談判代表劉鶴表示，他對與達成第一階段貿易協議持「謹慎樂觀」態度。但持悲觀看法者認為，美國總統川普可能簽署香港人權法案，進一步加劇兩國之間的衝突。

香港局勢惡化，可能影響貿易談判進展。投資人正密切關注12月15日新一輪關稅措施生效期限前，美中磋商是否能能取得進展。

美國上周初次申領失業救濟金人數，意外維持在五個月高點，反映就業市場放緩；10月成屋銷售成長則優於預期，房價上漲速度為逾兩年來最快，主因抵押貸款利率降低和供給短缺。

不過，芝加哥Cresset Capital Management首席投資官Jack Ablin表示，這些數據不足以讓市場產生決定性的走勢，「目前股市在尋找催化劑」。

CFRA Research駐紐約首席投資策略師Sam Stovall則表示：「投資人無法確定貿易協議是否能在今年達成。」

標普500指數11個主要板塊中，有三個上漲，能源股大漲1.6%，因市場預期OPEC+可能把減產協議延長至2020年6月。

地產股下跌1.4%，科技股下滑0.5%，拖累標普500指數。

美股周四下跌，美中貿易協議前景不明。 路透
美股周四下跌，美中貿易協議前景不明。 路透
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