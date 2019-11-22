投資人競逐收益率 資金湧入美投資級公司債

2019-11-22 04:13 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



即便溢價幅度縮小、部分聯準會（Fed）官員也對愈來愈高的風險表達疑慮，今年來流入美國投資級公司債基金的資金規模，仍可能達到三年來最多。

路孚特（Refinitiv）旗下理柏（Lipper）的數據顯示，投資人今年來投入投資級公司債基金的金額達到1,800億美元，僅分別低於2009年的2,460億美元、及2017年的2,100億美元。資金湧入美國公司債，反映投資人在利率維持於非常低迷的水準之際，持續追逐收益率。

Fed上月的利率決策會議紀錄顯示，幾位決策官員警告「公司債市的失衡態勢已隨經濟擴張而日益擴大」。官員也憂心，「信用品質惡化，可能導致公司債的風險利差大幅擴增」，而「這些發展可能會放大對經濟造成的負面震撼衝擊」。

幾位知名的故定收益投資人也有類似憂慮，包括品浩（PIMCO）投資長艾達信（Dan Ivascyn）與Guggenheim合夥公司投資長麥納德（Scott Minerd）。艾達信上月說：「我們認為企業信用品質的基本面疲弱，可能會在經濟惡化時過度驟降。」

雙線資本（DoubleLine Capital）執行長岡雷克（Jeffrey Gundlach）在被問到Fed在會議記錄所提出的警告時，表示：「他們（Fed官員）偶爾正確，但顯然Fed的政策也應被歸咎為元凶之一。所有主要央行都把利率維持在前所未見的低水準，大幅助長了債務攀升。」

信評機構標普全球評級公司（S&P Global Ratings）也警告，企業信用占美國國內生產毛額（GDP）的比率為50年來最高，「若資產品質趨向平均水準（由當前高估值走向惡化），可能會使當前為相對低點的貸款損失準備金大幅增加」。

美國投資級公司債殖利率相對於公債殖利率的溢價水準在7日縮小至1.09個百分點，為去年4月以來最小，20日的利差也只有1.11個百分點。兩者殖利率之間的利差為風險溢酬，即投資人承擔風險時所要求的額外報酬。