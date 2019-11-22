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德國信評展望 穆迪降至負向

2019-11-22 00:04經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

國際信評機構穆迪將德國銀行業的信評展望從「穩定」調降為「負向」，理由是在低利環境下獲利能力和整體信用減弱。

穆迪在21日發布的報告指出，隨著淨利息收益減少，德國的銀業行已經疲弱的獲利能力，將在未來12至18個月進一步惡化。

穆迪的副總裁兼資深信用主管Bernhard Held 說：「在持續低利率的環境下，傳統商業銀行和資金來源為存款的機構都在全力控制成本，儘管現在貸款損失準備金已經無法再更低了。」

在穆迪調降德國銀行業信評的前一天，歐洲央行（ECB）就警告說，銀行持續下滑的獲利能力，將是歐元區經濟成長的一大威脅。穆迪特別點名資金來源主要為存款的德國小型銀行，所受衝擊將最大，因為到期貸款和證券都以更低的利率重新定價，而零售額存款的利率「實際上為0％或接近0％」。

德國銀行業一直苦於改善成本收益比過高的問題，2018年時，這項比率高達 80%，為 2008 年金融危機以來最高。穆迪的報告預估，短期內情況不太可能改善。

自 2007 年以來，德意志銀行（Deutsche Bank）資產損失高達 6,000 億歐元，市值失血六成以上；德國商業銀行（Commerzbank）的總資產雖然增加約 1,000 億英鎊，市值卻損失近一半。

德意志銀行的股價在過去10年間大幅下跌80%以上，而德國商業銀行則暴跌90%。

在法蘭克福舉行的商報銀行業高峰會上（Handelsblatt Banking Summit），德意志銀行和德國商業銀行的執行長都警告說，央行的低利率可能產生嚴重的副作用。

升息對銀行有利，因為能以賺錢的利率放貸給投資人；低利率則限制銀行的獲利能力，因而增添利潤率的壓力。負利率（例如在歐洲）則是懲罰把錢存進央行的銀行。現在歐洲央行的存款利率為-0.5%，為有史以來最低。

歐洲央行為紓解最近的措施對銀行資產負債表造成的壓力，推出「兩級」制，免除部分銀行的存款利率，存款金額在法定準備金的六倍以內都可免收存款利息。

百達財富管理（Pictet Wealth Management）卻指出，此舉只能為整個歐元區的銀行業省下31億歐元（約34億美元）。

穆迪的報告說，由於缺乏固定收益報酬替代選擇，以及投資人普遍不願轉往股市投資，致使銀行存款增加，但存款增加正使德國銀行業付出高昂成本，。

面對持續的低利率或負利率，穆迪建議德國的零售銀行考慮對高額存款的散戶收取負利率費用。

穆迪也表示，在低利率、勞動市場熱絡，以及國內需求強勁的背景下，借款人的還款能力仍很高。

穆迪預計，2019 年德國的國內生產毛額（ GDP） 將成長 0.6％、 2020 年為1%。

德國德意志銀行歐元區

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