親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美通過「香港法案」 中共涉外部門集體爆怒

獨／花蓮泛藍分裂韓國瑜左右為難 27日花蓮行確定取消

5G用不用華為？德國的難解課題

2019-11-21 22:44德國之聲 德國之聲中文網

事情其實很清楚：德國政府力抗美國的施壓，不願意斷然將中國移動設備制造商華為排除在...
事情其實很清楚：德國政府力抗美國的施壓，不願意斷然將中國移動設備制造商華為排除在德國擴建5G網絡的項目之外。 圖／德國之聲中文網提供
分享

事情其實很清楚：德國政府力抗美國的施壓，不願意斷然將中國移動設備制造商華為排除在德國擴建5G網絡的項目之外。德國總理默克爾表示："我們不會為個別供應商制定規範。"意思是華為必須與所有供應商一樣，遵守相同的安全標准。

本周一（11月18日），德國總理辦公室主任布勞恩（Helge Braun）對德國電視二台表示：聯辦政府提出了一項法案，"再次將安全要求大幅提高"。"我認為，如此一來有些供應商可能無法符合要求。"布勞恩強調，所有有意參與5G建設的設備運營商都必須符合安全要求並提出證明，至於華為是否能達到要求，"我們無法事前就輕易做出判斷，需要時間評估"。

但德國政壇對於讓華為參與5G建設的批評聲依舊不斷。德國綠黨聯邦議會黨團副主席馮諾茨(Konstantin von Notz)及議員布蘭特納(Franziska Brantner)11月中在《商報》发表客座評論指出，在攸關安全的數字化基礎建設中繼續依賴來自威權國家的企業，這是輕率的行為。

此前已有書名聯邦政府成員及聯邦議會議員以安全顧慮為由，要求禁止華為參與5G建設。工作範圍涉及國外民事和軍事偵察的德國聯邦情報局（BND）也表示疑慮。BND局長布魯諾·卡爾（Bruno Kahl）在聯邦議院監控委員會的聽證會上表示，基礎設施不適合被交給一個無法完全信任的企業。

"網絡安全的政治化"

針對德國政界質疑華為的聲浪，德國中國商會发表聲明稱：“如果德國政府不能提出華為安裝‘後門’的實質性證據，僅處於政治考量，和出於其他國家的壓力通過行政手段將中國公司從德國5G網絡建設中排除出去，在德國中國商會看來，這無疑是對市場公平性的極大破壞。”

而當事人華為公司也希望德國政府的路線不要受到外界影響。華為表示："我們歡迎德國政府為所有5G設備供應商提供相同競爭條件的舉措。"該企業指出，統一的標准、測試和聲明是保證公平競爭的正確道路，否則"網絡安全的政治化"將會阻礙科技发展。

華為所发表的聲明指出："華為將繼續與監管機構、顧客和行業組織保持透明的合作，以確保手機網絡安全。"華為約有18萬員工，年營業額近千億歐元。該公司的手機生產業務也取得成功，銷量為全球第二，僅次於韓國三星，領先美國的蘋果公司。但在網絡技術領域上，其競爭者主要來自歐洲，即芬蘭的諾基亞及瑞典的愛立信集團。這兩家公司各有約10萬名員工，營業額超過200億歐元。諾基亞、愛立信及華為在全球瓜分了5G網絡市場。規模較小的競爭者還有中國的中興集團以及韓國的三星公司。

保持緘默

在這個大型企業為數不多的市場上，若華為因為政治因素被部分國家剔除，重磅企業諾基亞和愛立信理所當然將獲益。但這兩家企業的代表在接受德國之聲采訪時，態度都謹慎克制。

"每一個國家都必須確立自己的優先事項。"愛立信副總裁兼5G商業化負責人托馬斯·諾倫（Thomas Noren）如是說。"我們對於德國政府的選擇沒有意見。"他認為，重要的是市場參與者都能得到公平競爭條件。

兩家公司語帶保留的原因顯而易見：對於這種在許多國家不是涉及技術而是政治爭議的討論，生意遍及全球的企業最好不要輕易表態。畢竟這些企業都想盡可能在許多國家做生意。諾基亞和愛立信不止在美國經營業務，在中國也同樣活躍。

學者們的態度也相當保留。德國之聲向多個研究信息技術的德國機構提出采訪邀請，但沒有研究人員願意公開對不同制造商進行評論，或分析如何甄別企業是否不會通過技術為情報機構開後門。

華為的歐洲競爭者

諾基亞也不願對政治問題或其競爭對手進行表態，只強調自身的業務能力。該公司一名发言人對德國之聲表示："基本上諾基亞可以依照德國需要的規模擴建5G網絡，如同我們在韓國和美國所完成的建設。"

諾基亞與愛立信今年四月在韓國攜手參與全球第一個商用5G網絡建設，根據運營商KT表示，目前已有超過100萬用戶。

此外，愛立信也在瑞士為當地最大電信運營商"瑞士電信"（Swisscom）架設商業5G網絡。"瑞士電信計劃在今年內將5G網絡的全國人口覆蓋率提高至90%。"愛立信副總裁諾倫表示："他們的做法是在原有的4G網絡基礎上使用愛立信技術進行擴建。"

據愛立信表示，該公司在全球各地共參與了23個已啟用的商用5G網絡項目，諾基亞則是15個。華為並未公布類似數據，但該公司一名发言人對德國之聲表示，華為簽訂了"約逾60份"建設5G網絡的合同。澳洲、新西蘭和日本則禁止華為參與5G建設。

華為发言人表示，截至2019年10月底，全球有56家移動設備運營商展開5G架設，而華為已供應40萬個5G基地台。"在德國全境內目前有7.5萬到8萬基地台，但多數都還是4G。"

滯後的德國5G建設

與其它國家相比，德國的5G建設速度相對滯後。據《世界報》報道，電信運營商沃達豐（Vodafone）和德國電信（Telekom）分別部署了140根和150根5G天線。未來幾個月裡，天線的數目將翻一番。

《世界報》還指出，其中使用的也包括華為的技術。報道稱，迄今並無證據顯示，華為或中國政府可以利用其技術竊取情報，德國信息技術安全局(BSI)至今也未找到相關證明。

盡管如此，目前仍不能排除情況逆轉的可能性，畢竟在5G建設的討論中，焦點主要集中在政治爭議以及信任問題上。德國防長克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）始終表示，不排除將華為拒於門外的可能性。若這個可能性最終成真，屆時必須增加成本將已經架設的技術移出。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

低收益率時代逼近？華爾街押注高息股與價值股

2019-11-21 20:16

難敵長年虧損 Panasonic宣布退出液晶面板製造市場

2019-11-21 19:22

梅西百貨二度調降財測 令人擔心年終購物季業績

2019-11-21 22:43

日本靈車製造商 向中國提供豪華靈車技術

2019-11-21 16:26

蘋果重返榮耀 Apple Watch和AirPods是兩大黑馬

2019-11-21 12:55

緩和經濟衝擊 日本政府擬追加預算10兆日圓

2019-11-21 11:50

LV抬高收購價 傳與Tiffany進入協商階段

2019-11-21 11:04

Fed公布10月會議紀錄 短期內利率將按兵不動

2019-11-21 09:39

道瓊挫跌113點 美中貿易協議疑慮加深

2019-11-21 07:09

中美貿談年底難成 那斯達克中止三連漲

2019-11-21 05:35

年輕人不想當社長！大前研一談如何應對「低欲望社會」

2019-11-21 02:52

美年終購物季展望 朦朧不清

2019-11-21 00:49

亞馬遜無人超市將開張

2019-11-21 00:47

日NTT矽谷獵才 年薪3,000萬

2019-11-21 00:47

LVMH改造老牌百貨 明春亮相

2019-11-21 00:46

美企投資意願低…兩因素

2019-11-21 00:45

新興國降息空間大 躋身全球經濟主力

2019-11-21 00:42

亞洲製造鏈 版圖將重劃

2019-11-21 00:41

KPMG：4趨勢合流 車用半導體未來20年榮景可期

2019-11-20 23:24

美中貿易戰變數多 美股早盤續跌

2019-11-20 23:18

蘋果新園區開工 庫克將與川普訪視筆電廠房

2019-11-20 22:25

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14

資金便宜 為何仍未引爆企業投資潮？

2019-11-20 20:02
看更多

熱門文章

印度怪男每天吃土1公斤當正餐 20年後健康狀況曝光

2019-11-21 11:24

驚！孕婦林中散步遭撕咬慘死 獵犬疑為兇手

2019-11-21 15:04

回眸一笑比珍奶還甜！泰國清純美女爆紅 驚人身分公開

2019-11-21 18:13

帳單叫人「中國佬」 三明治店挨罵 華人：侮我族裔

2019-11-21 06:22

外太空生命新證據？ 澳洲隕石發現內含「核糖」

2019-11-21 12:15

家中瓜棚出現「外星植物」 民眾：不知道是從哪裡來的

2019-11-21 14:17

專訪釀公關災難 安德魯王子宣布辭去公職

2019-11-21 10:14

川普政府施壓烏克蘭醜聞 證人踢爆高層人人有份

2019-11-21 06:11

季辛吉警告：美中貿易戰 可能引爆真實戰爭

2019-11-21 20:16

當過市長選不上總統？台灣政治人物比老美強多了…

2019-11-21 10:00

道瓊挫跌113點 美中貿易協議疑慮加深

2019-11-21 07:09

日NTT矽谷獵才 年薪3,000萬

2019-11-21 00:47

美要錢南韓不給？川普傳考慮撤走4千名駐韓美軍

2019-11-21 11:21

纖細辣妹偷竊被抓包 身穿9條牛仔褲一件件脫

2019-11-21 12:39

年輕人不想當社長！大前研一談如何應對「低欲望社會」

2019-11-21 02:52

美中談判 川普再放話干擾

2019-11-20 23:27

森林尋寶夢成真！男撿藍寶石鑽戒竟值近200萬元

2019-11-21 11:40

從小被霸凌，連上兩所常春藤，棄高薪去教創業...楊安澤的勵志人生和總統之路

2019-11-21 16:07

季辛吉：美陸貿易爭議若未解決 可能爆發武裝衝突

2019-11-21 18:09

川普：考慮讓蘋果豁免關稅 但對三星不公平

2019-11-21 08:05

財神爺降臨?小村莊出現12次大筆神祕現金 來源成謎團

2019-11-21 12:09

亞洲製造鏈 版圖將重劃

2019-11-21 00:41

KPMG：4趨勢合流 車用半導體未來20年榮景可期

2019-11-20 23:24

涉知名記者謀殺案 馬爾他大亨遊艇上被捕

2019-11-21 02:40

酷熱、極寒 全美同時創紀錄 安克拉治同日高溫、降雪

2019-11-21 04:30

川普：會考慮是否豁免蘋果產品自中國進口關稅

2019-11-21 08:33

美中持續過招 傳可能延至明年才達成貿易協議

2019-11-21 03:37

中美貿談年底難成 那斯達克中止三連漲

2019-11-21 05:35

用光學雷達製作密西西比河地圖 美得令人屏息

2019-11-21 18:07

劉鶴傳邀美國談判代表赴北京 盼感恩節前面對面協商

2019-11-21 18:40

難敵長年虧損 Panasonic宣布退出液晶面板製造市場

2019-11-21 19:22

美電話門事件／白宮內鬥 首次搬上檯面

2019-11-21 01:07

朝鮮日報：台灣坐收韓日矛盾和香港事態的反射利益

2019-11-21 20:07

美電話門事件／大使作證：川普要我施壓烏國

2019-11-21 01:07

區塊鏈專利申請 中國7600件是美國3倍

2019-11-21 10:34

北約認定太空為戰爭領域 並點名中國威脅

2019-11-21 04:27

香港人權法案後 美國會仍有150多個與中國有關法案要審

2019-11-21 11:10

華為向加國法院請求 立即終止引渡孟晚舟程序

2019-11-21 08:02

日本靈車製造商 向中國提供豪華靈車技術

2019-11-21 16:26

才被川普恢復軍階 海豹士官長面臨除名處分

2019-11-21 18:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top