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低收益率時代逼近？華爾街押注高息股與價值股

2019-11-21 20:16經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

財經網站CNBC報導，美股今年強勁的漲勢讓許多華爾街投資人大感意外，甚至開始為榮景不再布局。長線布局的華爾街投資人預估，未來的投資報酬率可能走低，他們因此押注高息股、價值股，或奉行多元投資策略。

Destination財富管理公司執行長Michael Yoshikami表示，低利率、低通膨、美中貿易談判透曙光，以及聯準會（Fed）維持寬鬆步調皆有利於投資人，因此建議投資人維持股票配置，但應加強警覺心。他說：「我們正尋找能激勵股市的因素，但除了利率可能在低檔徘徊以外，大部分利多已出盡。」

一、留意政治風險

Yoshikami說：「凡事皆有循環變化。我們正目睹史上最長的牛市。但接下來支撐股市的利多是什麼呢？」在評估低收益率環境的潛在催化劑之際， Yoshikami鼓勵投資人「獲利了結」，因為標普500指數過去一年的漲幅已經超過23%。他並押注電信股、民生消費類股、科技股及醫保股等高股息類股，認為仍有上漲空間。

但對長期佈局的投資人而言，醫保類股的前景充滿變數，主因是政治風險市場報酬率長期走低的核心問題。隨著民主黨背書的「全民健保」（Medicare for All）法案可能闖關成功，全球經濟學家彼得森表示，醫保類股將首當其衝。

二、打破傳統，多元投資

在大環境不變的情況下，降低風險很可能成為投資大方向。但這不意味股市退場，而是與其在長期低利率的環境追逐報酬率，不如轉而關注如何守住資金。KeyBank投資總監馬特約說：「建議投資人先校準風險容忍度，目前股市的估值過於樂觀。」他預估股本報酬率接下來可能走低。

馬特約強調分散投資，隨著債券殖利率可能持續走低，傳統六比四的股債組資組合可能需要調整。具體而言，他認為配息股還有上漲空間，也專注私募股權和避險基金等另類資產，儘管他們的表現不及標普500指數，但在大盤走下坡時，報酬率向來相對穩定。馬特約說：「鑒於我們處於低利率已有段時間，買進高品質高息股相當有理。」

高盛美股策略師柯斯汀（David Kostin）日前表示：「標普500指數的股東權益報酬率（ROE）可能面臨挑戰。薪資上漲和關稅上調的風險對獲利帶來兩道壓力。」高盛推薦「在大環境不佳時，表現能優於大盤的一籃子股票，原因是投資人願意大幅提高溢價，買進能擴大ROE的企業。」這類的龍頭股包括Under Armour、蘋果及思科（Cisco）。

三、永續（ESG）投資策略

長線投資人在低收益率環境的另一個投資標的是ESG題材，標普全球1200 ESG指數今年的報酬率比大盤高出25%。

安聯環球投資全球投資策略師杜納恩（Neil Dwane）建議配發高股息的企業，但也應留意未來「大趨勢」之一，即善盡ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的企業。他說：「企業發現認真解決氣候變遷和高層薪酬有助提升競爭力。投資人發現，投資ESG有助於管理風險並增進潛在報酬」。

未來股市的投資報酬率可能走低，華爾街投資人因此押注高息股、價值股，或奉行多元投資...
未來股市的投資報酬率可能走低，華爾街投資人因此押注高息股、價值股，或奉行多元投資策略。美聯社
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