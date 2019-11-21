亞洲美元債今年發行規模創新高 報酬前景引發爭論

2019-11-21 20:01 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奇賢 ／綜合外電



亞洲美元債的發行規模今年來已躍增至接近3,000億美元，創紀錄新高。如此空前的供應規模可能開始讓投資者感到有點不安。

不過，一些人士認為，基金經理人可能會避免這類難以消化債券的情況，因為有跡象顯示未來的發行活動減緩，這有助讓報酬率維持吸引力。

隨著全球央行降息以及投資人加速追逐收益，亞洲美元債市場今年來一直處於炙手可熱的狀態。日本除外的亞洲地區發行美元債的規模達到2,990億美元，是過去幾年同期的最高水準。一些舉債方在18日為可能的新交易啟動路演。亞洲美元債2019年的報酬率達到11％左右，創5年來最高。

摩根大通分析師預期亞洲美元債明年的供應量將減少，部分原因是一些公司在2019年提前融資，而且中國對本土房地產業者發債進行更嚴格的監管，這些房地產公司是亞洲地區高收益美元債的最大來源。

一份報告指出，摩根士丹利將中國高收益房地產債券的建議評級上調至加碼，理由是預期2020年發行量減少，而且資金傾向流入較低評級的亞洲債券。

摩根士丹利駐香港信貸策略師Kelvin Pang在報告中表示：「我們的全球經濟學團隊預期，貿易緊張局勢和貨幣政策將出現七季以來的首次同步放緩與寬鬆，將提振2020年第1季與之後的全球經濟成長。」

高盛集團則青睞亞洲高收益美元債，理由是全球經濟成長將趨穩，且假定貿易緊張未升高。