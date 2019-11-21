無懼大陸成長放緩 瑞銀仍看好陸股

2019-11-21 18:25 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



在美中持續進行貿易戰之際中國大陸經濟成長正放緩，但瑞銀仍未改變對陸股的「加碼」立場。

中國大陸第3季國內生產毛額（GDP）比去年同期成長6%，成長力道為至少27.5年以來最弱。瑞銀預測，這個全球第二大經濟體今年的經濟成長率為6.1%，明後年將進一步減緩至5.7%及5.6%。

瑞銀亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭（Min-Lan Tan）說，關於中國市場，耐人尋味的是，即便中國經濟成長放緩，但北京當局嘗試追求的調整經濟結構實際上已收到成效。

譚敏蘭表示，過去幾年來的調整結構，已使目前服務業貢獻經濟成長的比重，比幾年前高。此外，大陸也提升高附加價值製造業的占比，並整合上游原物料及房地產等產業。她說，這些調整嘉惠了某些公司，因此，大陸企業的獲利優於預期。

她說：「若觀察第3季財報季，整體獲利成長年增率接近10%，高於第2季的約5%。我們認為，陸股持續帶來許多可供追逐的有趣機會。」