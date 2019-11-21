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Fed公布10月會議紀錄 短期內利率將按兵不動

2019-11-21 09:39經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美國聯準會（Fed）10月會議紀錄顯示，決策官員出現分歧，在10月升息後，目前的寬鬆周期將暫停。至於那些狀況足以影響官員對前景的看法，會議紀錄幾乎沒有提供訊息。

Fed周三公布10月29日至30日的政策討論紀錄，當時決策官員以八票贊成、兩票反對，決定降息25個基點。此外，近期短期貨幣市場出現動盪後，官員們進一步討論建立長期回購工具的可能性。

Fed表示：「多數與會委員認為，本次會議降息25個基點後，政策立場將調整到適中狀態，以支持經濟溫和成長、就業市場保持強勁，通膨接近對稱性2%目標的經濟前景。」

Fed主席鮑爾在該次會議後的記者會上示意，Fed實際上是維持利率不變，並表示不會改變這個政策立場，除非美國經濟前景出現「實質性」變化。鮑爾的談話表明，10月降息將是短期內的最後一次調整利率。今年以來，Fed已三度調降利率。

10月會議紀錄也顯示，決策官員並未討論「實質性」變化涉及哪些內容，僅有兩位決策者希望Fed明確宣告，除非經濟成長顯著放緩，否則近期不太可能再次降息。

會議紀錄公布後，美國金融市場沒有太大變化，投資人目前正聚焦美中貿易協議前景。

Fed將在12月10日至11日再度舉行利率決策會議，是今年最後一次；市場目前普遍預期，至少到明年年中，Fed都將按兵不動。

Fed 10月會議紀錄顯示，近期內利率將維持不變。 路透
Fed 10月會議紀錄顯示，近期內利率將維持不變。 路透
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