庫存數據低於預期 油價上揚 避險情緒支撐金價

2019-11-21 07:50 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



油價周三上漲，因美國原油庫增幅較預期低，且俄羅斯表示將繼續與石油輸出國組織（OPEC）合作維持油市平衡。金價持平，美中貿易協議今年可能無法達成，為金價提供支撐。

布蘭特原油期貨上漲1.49美元或2.5%，結算價報每桶62.40美元；西德州原油期貨上漲1.90美元或3.4%，結算價報每桶57.11美元。

美國能源資署（EIA）資料顯示，美國原油庫存增加140萬桶，低於分析師預估的增加150萬桶以及美國石油協會（API）公布的增加600萬桶。

瑞穗期貨董事Bob Yawger表示：「庫存增加數量低於預期，對油價產生極大影響。」

俄羅斯總統普亭表示，將繼續與OPEC就全球供應限制協議進行合作。OPEC將於12月5日在維也納召開會議，隨後將與包括俄羅斯在內的產油國舉行會談。

與伊朗相關的緊張局勢不斷升級也推升油價。不過，消息人士稱，美中第一階段貿易協議可能無法在今年達成，抑制油價漲勢。

金價周三持平，美國聯準會（Fed）10月會議紀錄，在利率走向上按兵不動，因官員分歧加深。有關美中貿易協議今年可能無法完成的消息，以及美國國會通過香港人權法案，也對避險的黃金提供支撐。

黃金現貨持平，報每英兩1,471.90美元。美國黃金期貨變動不大，結算價報每英兩1,474.20美元。

RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn表示，美中貿易協議的消息助金價走高，抵銷Fed會議紀錄的影響。