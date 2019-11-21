道瓊挫跌113點 美中貿易協議疑慮加深

2019-11-21 07:09 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美股周三收跌，因消息人士稱美中第一階段貿易協議可能無法在今年內達成，且美國聯準會（Fed）10月會議紀錄對市場並無幫助。

道瓊工業指數下跌113.74點或0.41%，報27,820.28點。標普500指數下跌11.79點或0.38%，報3,108.39點；那斯達克指數收跌43.93點或0.51%，跌至8,526.73點。

費城半導體指數大跌1.2%。

標普500指數11個主要板塊中有八個收低，僅公用事業股、地產股和能源股上漲。對貿易敏感的科技股下跌0.7%。原材料股下跌1.2%，對利率敏感的金融股收跌0.5%。

Fed會議紀錄顯示，決策官員意見分歧，且暗示並不急於重新評估利率路徑。

香港抗爭活動令美中緊張關係升級之際，美國參議院通過香港人權法案，引發中國大陸猛烈抨擊，

路透引述貿易專家和消息人士表示，美中第一階段貿易協議可能要到明年才能敲定。Horizon Investments投資長Scott Ladner表示：「12月15日是川普設定下一輪加徵關稅的期限。市場期盼第一階段協議能在這個期限之前完成。」

LPL Financial高級市場策略師Ryan Detrick表示，美中在香港問題上的緊張關係，可能是決定貿易協議進展的一個重要因素，市場是由貿易談判主導。

Ned Davis Research首席美國策略師Ed Clissold說，今年大部分時間市場的交易都是圍繞著貿易進行，有時候是貿易期望，有時候是擔憂。