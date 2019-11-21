中美貿談年底難成 那斯達克中止三連漲

2019-11-21 05:35 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



「路透」報導，中美之間所謂第一階段貿易協議可能無法在2019年底之前達成，股指全面走跌。 中美之間所謂第一階段貿易協議可能無法在2019年底之前達成，股指全面走跌。（美聯社） 分享 facebook

道瓊工業平均指數下跌112.93點或0.4%收2萬7821.09點。史坦普500指數下跌11.73點或0.38%收3108.46點，那斯達克綜合指數下跌43.93點或0.51%收8526.73點，終止連三漲。

KKM Financial總經理丹明(Daniel Deming)表示：「看來與市場交織在一起的一些訊息情節已經開始對股票構成更大阻力。」「在這種情況下，市場遇到更多麻煩，這主要是由於貿易形勢停滯的事實。」

蘋果股價下跌1.16%，而開拓重工下跌1.16%。VanEck Vector半導體ETF下跌0.99%。博通下跌1.9%，而Analog Devices和高通均下跌至少2.6%。

「路透」引述貿易專家和與川普政府關係密切的人士的話報導，隨著中國尋求全面性的關稅削減，部分貿易協議的完成可能會推遲到2020年。「華爾街日報」稍早引述川普政府前任官員的話說，貿易談判可能陷入僵局。在參議院通過支持香港示威者的法案後，中國強烈指責美國干涉內政，使貿易協議的不確定性也增加了。

Raymond James 資訊長亞當(Larry Adam)說，「這是自本季初以來股指漲勢的消化期，但我也認為目前正處於等待狀態，大家都在等待觀察這些貿易談判的結果。」

交易商還密切關注華盛頓的彈劾案進度，因為相關的不確定性可能會阻礙川普與中國的談判立場。

KKM Financial的丹明表示：「就算彈劾聽證會至今仍未擾亂市場，但事實上，檯面下的暗潮洶湧正對貿易狀況產生影響。」「隨著這件事加重川普和政府的不確定性，此刻若中國退一步並說『我們將在達成任何潛在貿易協議之前看看情況進展如何』也不足為奇。」

企業消息方面，目標百貨股價上漲14.03%，創8月21日來最大單日漲幅，該公司公的財報業績輕鬆超出預期，並調高全年獲利預期。勞氏(Lowe＇s)上漲3.91%，得益於超出預期的獲利以及對2019財年獲利預測的改善。

在其他部分，投資人也消化了聯準會的10月會議記錄。會議紀錄顯示，聯準會官員認為幾乎沒有必要進一步降息。聯準會在上月底決定將聯邦基金利率下調25個基點至1.5%至1.75%。

【中央社／紐約20日綜合外電報導】

華爾街股市今天連續第2天下挫，主因原本似乎浮現達成協議希望的美中貿易談判又出現波折。

道瓊工業指數終場下跌112.93點，或0.40%，收在27821.09點。

標準普爾500指數下跌11.72點，或0.38%，收在3108.46點；那斯達克指數下跌43.93點，或0.51%，收在8526.73點。

儘管3大指數都收黑，但由18日創下的歷史高點僅下滑不到1%。