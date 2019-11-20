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KPMG：4趨勢合流 車用半導體未來20年榮景可期

2019-11-20 23:24經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

財經網站MarketWatch報導，顧問公司KPMG 20日發布報告預期，四股大趨勢合流，將推升電動車與自駕車晶片需求，供應相關零件的半導體製造商未來20年可望享有穩健的成長。

KPMG在這份標題為「半導體：新ICE時代」報告中指出，四股車市大趨勢—電動車（EV）、自駕車（autonomous vehicles）、車聯網（connected vehicles）、行動即服務（MaaS）—將改造汽車產業，並帶動車用半導體需求激增。

報告指出，當前汽車工業面臨的重大趨勢變遷之一，就是從內燃機引擎（internal-combustion engine，簡稱ICE），轉向內部運算引擎（internal computing engine），後者即所謂的「新ICE」 。而特斯拉、通用汽車（GM）和其他公司也正快馬加鞭研發自駕功能，這些都需要晶片和感測器才能運作。

鑒於此，KPMG預期，未來20年期間，車用半導體製造商的年營收可望扶搖直上，從目前估計達420億美元，到2040年提高到1,500億美元至2,000億美元，這意味年複合成長率（CAGR）約有6.2%至7.7%的水準。而且，這些數字或許只是保守估計。據KPMG估計，2013年至2019年，車用晶片製造商的CAGR達到9%左右。

相形之下，KPMG估計，整個半導體產業到2019年底為止的五年滾動銷售CAGR為4.8%。

KPMG半導體產業分析師席伯格指出，在全球汽車銷售本身可能面臨停滯的情況下，更凸顯出車用半導體製造商的預期成長有多可觀。KPMG另一位分析師史考特說：「比起整體半導體產業，這個市場將享有更高的成長。」

在過去三年和五年期間，半導體股已大幅超越美股大盤表現。未來隨著車輛安裝更多電子零組件、車用半導體類股可望繼續乘勝追擊。

KPMG說，目前全球大約只有2%的車輛以電池作為動力，大約仍需至少十年的時間，才能發展出全功能電動車大眾市場。但KPMG指出，大多數分析師都相信，到2030年，全球逾半數市售車輛都將是電動車，而電動車所需的半導體元件數量，以價值計算將是內燃機引擎手的兩倍。

KPMG舉例說，英特爾、恩智浦半導體（NXP）、輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm）、德儀（Texas Instruments）和瑞薩電子（Renesas Electronics）等半導體廠商，都可望因提供支援新功能的軟硬體「整合支持」而受惠。

特斯拉和其他公司紛紛推出電動車並研發自動駕駛功能，可望帶動車用半導體需求激增。路...
特斯拉和其他公司紛紛推出電動車並研發自動駕駛功能，可望帶動車用半導體需求激增。路透
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