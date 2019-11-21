日NTT矽谷獵才 年薪3,000萬

2019-11-21 00:47 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



為了與字母（Alphabet）和蘋果等國際大公司在基礎研究能力上相抗衡，日本電信巨擘NTT集團開出破紀錄年薪，盼吸引頂尖科學家上門求職。

NTT的企業研究子公司社長五味和洋表示，將為該公司的美國矽谷研究室研究員訂立高達100萬美元（約新台幣3,050萬元）的年薪，比自家已有41年資歷的執行長澤田純還高。對於像NTT這類傳統日本企業來說，是相當罕見的作法。 日本電信巨擘NTT集團開出破紀錄年薪，盼吸引頂尖科學家上門求職。 （路透） 分享 facebook

在核心的電信事業獲利前景黯淡之際，NTT正在整頓事業，加強專注在雲端運算服務和資料中心。五味和洋說，這座研究室裡擁有的明星科學家，將幫助集團在發動擴張所需的全球頂尖人才爭奪戰時，拉攏到更好的技術人才和夥伴，集團將撥出五年250億日圓（2.3億美元）預算，支持這項吸引人才計畫。

NTT Research企業策略副總唐澤圭表示，該公司希望延攬的人才，主要是在加密技術、量子運算和醫學資訊學方面，因為看好這些領域能在至少未來五年出現重大突破。

唐澤說，該研究室也需要知名科學家，因為頂尖研究員大多並不光是受高薪吸引，他們更喜歡和領域裡的領導人物共事。

不過，NTT給的薪酬並非是在所有領域中最高。Business Insider報導，與微軟、亞馬遜在雲端運算領域競爭的甲骨文公司（Oracle），為僱用一名人工智慧（AI）領域的專家開出600萬美元高薪。而且，儘管百萬美元年薪已勝過許多IT專業人員的薪酬，但和其他多數NTT規模一樣的外國公司執行長薪酬相比，還是小巫見大巫。

即使是跟整個日本企業來比也一樣，日本大公司執行長的平均薪酬僅不到100萬美元，相較下，美國大企業執行長的平均薪酬是日本的10倍以上。