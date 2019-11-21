美年終購物季展望 朦朧不清

2019-11-21 00:49 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



美國零售業上季財報幾家歡樂幾家愁，目標百貨（Target）第3季銷售優於預期並調高全年獲利預測，前一日公布季報的家得寶（Home Depot）和柯爾百貨（Kohl's）表現則令人失望，使包含年終假期購物季的本季展望顯得朦朧不清。 目標百貨調高全年獲利預測。 （美聯社） 分享 facebook

目標百貨20日表示，止於11月2日的年度第3季同店銷售成長4.5%，超越I/B/E/S Refinitiv訪調分析師平均預期的3.6%。該公司預期，假期購物季業績強勁可期，據此調高全年獲利預測，不計一次性項目的每股盈餘估計可達每股6.25美元至6.45美元，較原估區間每股5.9美元至6.2美元上修。受財報利多鼓舞，目標股價20日盤前躍漲8%。

不過，前一日家得寶和柯爾百貨公布的上季財報都不如預期，並雙雙下修全年獲利預測，柯爾更是二度調降全年財測。連鎖居家修繕零售店家得寶歸咎於木材價格，柯爾則怪罪女裝需求滑落，令人憂慮在年關將近之時，美國消費者支出是否還能持續保持強勁。

家得寶第3季同店銷售較去年同期成長3.6%，不如分析師預期的4.7%，上季淨利27.7億美元也低於去年同期的28.7億美元。柯爾上季同店銷售只比一年前微增0.4%，表現雖比前幾季改善，但增幅不如華爾街預期。

彭博行業研究（BI）分析師葛亞爾說：「營收表現疲軟，令人擔心零售商重要的最末季業績能否達陣。」

折扣零售業巨頭TJX公司上季同店銷售成長4%，並提高全年獲利預測，但TJX執行長賀曼在法說會上警告，美中貿易談判的不確定因素影響「未來展望的能見度」。

零售業龍頭沃爾瑪上周公布的季報與分析師預期相符並調升財測，股價仍欲振乏力，即凸顯投資人對零售業前景有疑慮。