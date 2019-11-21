新興國降息空間大 躋身全球經濟主力

2019-11-21 00:42 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



相較於美、歐等已開發經濟體央行的彈藥幾已用罄，從印度到巴西等新興經濟體央行仍擁有很大的降息空間，應能協助全球經濟撐過這段十年來最慢的擴張期。

彭博資訊報導，儘管美國聯準會（Fed）及歐洲央行（ECB）在利率政策上似乎已準備按兵不動，但許多開發中國家的貨幣政策仍能進一步寬鬆。

德國商業銀行外匯策略主管勒赫特曼在本月報告中表示：「多數新興市場國家現在處於一個有餘裕的地位，能以貨幣寬鬆為經濟走下坡提供緩衝。」「貨幣政策寬鬆可能拉抬新興經濟體，也將有利於已開發國家。」

摩根士丹利（大摩）經濟學家也看好新興市場的降息前景，並預測明年經濟成長率將為4.4%，是十國集團（G10）成長率預估值1.3%的三倍以上。

在大摩追蹤的32家央行中，有20家在今年實施寬鬆政策，大摩的經濟學家並預期2020年將會有13家將實施寬鬆政策，而且主要集中在新興市場，3月前全球加權平均政策利率將因而壓低至七年低點。

美中貿易戰出現緩和跡象，暗示成長將回穩，使基金經理人更有理由重返新興市場。

國際貨幣基金（IMF）也認為，隨著已開發經濟體的成長率徘徊於3%以下，新興經濟體將是全球經濟的主要推手。

南韓和巴西將是短期內可能降息的新興經濟體，泰國等其他國家在進一步寬鬆方面則採更謹慎態度。

彭博經濟的印度經濟學家古普塔表示，印度的經濟情勢可能促使擁有更多降息空間的決策官員動用這項工具。