美企投資意願低…兩因素

2019-11-21 00:45 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



過去十年來最大的一個金融謎團，就是為什麼企業沒有動用史上最便宜的資金來大舉投資，原因在於經濟成長疲弱使製造商對蓋新工廠興趣缺缺，而顛覆性科技又不需要太多投資。

華爾街日報報導，美國第3季民間非住宅固定投資占國內生產毛額（GDP）的比率為13.28%，雖與1987、1997、2007年差不多，但仍低於每個景氣循環的高峰。

針對低利率未能引爆企業支出潮的問題，專家提出許多解釋原因，但大多數是錯的，包括企業把資金拿來買回自家股票、股東短視近利、壟斷行為，以及執行長太貪婪。

然而，便宜資金之所以難以透過企業流入實質經濟，原因有以下兩點。第一項因素是，經濟成長的動能比以往弱。股東擔憂美國經濟，原因是其平均成長率正處於逾50年來最緩慢的狀態。美國第3季GDP季增年率為1.9%，而消費者支出與住宅投資增加，抵銷了企業投資下滑的衝擊。

第二項因素為新科技所需資本相對較少。資金雖大舉湧進新科技產業，但其中很多投入不能算是「投資」，譬如高薪延攬程式設計師、建立品牌、補貼顧客。

美股有兩大贏家。第一種是風險偏低的業者，這些企業的營運穩健，無論面臨何種處境，都能持續運作。第二種是臉書、亞馬遜、Netflix、字母（Alphabet）等業績快速成長的業者。這兩種業者雖都容易取得資本，但股東只鼓勵第二種業者花錢，問題是新科技通常不需要太多資本。