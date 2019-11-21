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亞洲製造鏈 版圖將重劃

2019-11-21 00:41經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

美中貿易戰引發遷廠潮，亞洲多國正積極吸引逃離中國大陸的製造業者前往設廠，繼泰國馬來西亞等陸續祭出減稅優惠後，印度也計劃提供招商獎勵，邀請鴻海等324家企業進駐，期盼因貿易戰「漁翁得利」，亞洲供應鏈版圖勢必也將重塑。

彭博資訊20日根據取得的政府文件草稿報導，印度工業與內貿促進部和「投資印度」招商中心計劃為製造業者提供設廠土地、電力、水資源與連通道路，並為準備遷入的產業群建立一家土地銀行、提供投資與選址獎勵。報導並指出，官員接洽的企業包括鴻海、特斯拉、葛蘭素史克、禮來藥廠與南韓的韓華化學公司。

雖然美中貿易戰已嘉惠越南與馬來西亞等國，但這些國家嚴格的土地徵收規則與勞工法規已促使投資人轉向印度。

野村控股經濟學家瓦瑪（Sonal Varma）表示：「雖然企業最初的遷廠移往越南，我認為印度要開始努力還不會太晚。印度有龐大內需市場的獨特優勢，絕對是吸引投資的一大機會。」

東南亞國家同樣摩拳擦掌。泰國9月通過一項獎勵方案，為承諾投資至少10億泰銖（3,300萬美元）的外資企業租稅減半，但須在2021年底前進行投資並屬於高科技電子與生化等重點產業。泰國還針對中國大陸企業興建工業園區。

馬來西亞10月也簽署包括減稅與補貼在內的一籃子招商獎勵措施，未來五年每年規模約達10億馬元（2.4億美元）。馬國很快將選定約60家跨國企業，個別遊說前往大馬設廠或開店。大陸與日本企業預期是招商重點目標。

人口高居東協之首的印尼也尋求爭搶外國直接投資。總統佐科威10月底責付外交部副部長，主導拓展印尼地位的經濟事宜。儘管印尼迄今未大幅受惠於美中貿易戰，但可能提出企業租稅優惠、鬆綁法規等措施來吸引外資。

亞洲國家的招商策略 圖／經濟日報提供
亞洲國家的招商策略 圖／經濟日報提供
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