資金便宜 為何仍未引爆企業支出潮？

2019-11-20 20:02 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



美國企業雖處於資金便宜的年代，但並未因此大舉投資，原因是經濟成長的動能不如以往，使製造商對興建新廠興趣缺缺，而顛覆性科技又不需要太多投資。

華爾街日報（WSJ）報導，美國第3季民間非住宅固定投資占國內生產毛額（GDP）的比率為13%，雖與1987、1997、2007年差不多，但仍低於每個景氣循環的最高峰。

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針對低利率未能引爆企業支出潮的問題，專家眾說紛紜，但多數見解可能都是錯的：例如有人認為是企業都把資金拿來買回自家股票，也有人指責是股東短視近利、市場出現具壟斷地位的企業、執行長的酬勞太高等。

然而，便宜資金之所以難以透過企業流入實質經濟，原因有以下兩點。第一，經濟成長的動能比以往弱。股東擔憂美國經濟，原因是其平均成長率正處於逾50年來最緩慢的狀態。

美國第3季GDP季增年率為1.9%，而消費者支出與住宅投資增加，抵銷了企業投資下滑的衝擊。

第二項因素為新科技所須資本相對較少。資金雖大舉湧進新科技產業，但其中很多用在不能算是「投資」的項目上，譬如延攬優秀的程式設計師、建立品牌、補貼顧客等。

美股有兩種贏家。第一種是風險偏低的業者，這些企業的營運穩健，無論面臨何種處境，都能持續運作。第二種是臉書、亞馬遜、Netflix、字母（Alphabet）等業績快速成長的業者。這兩種業者雖都容易取得資本，但股東只鼓勵第二種業者花錢，問題是新科技通常不需要太多資本。