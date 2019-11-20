印度祭招商獎勵 邀鴻海等324家企業赴印設廠

2019-11-20 18:38 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



根據彭博資訊見到的一份文件，印度計劃提供招商獎勵，邀請包括電動車大廠特斯拉、 英國大藥廠葛蘭素史克與台灣鴻海在內的324家企業，前往印度設廠，期盼在美中貿易戰之際「漁翁得利」。

根據印度工業與內部貿易促進部和投資招商中心「投資印度」準備的文件草稿，印度政府計劃為製造業者提供設廠土地、電力、水資源與連通道路。印度官員接洽的其他企業包括禮來藥廠（Eli Lilly）、南韓的韓華化學公司與台灣的鴻海集團。

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雖然美中貿易戰已嘉惠越南與馬來西亞等國，但這些國家嚴格的土地徵收規則與勞工法規，已促使投資人轉向被忽略印度，希望能找到中國大陸以外的替代製造地。最新的提案可能會減少官僚體系的繁瑣規定，並且為印度奠定邁向2025年前國內生產毛額（GDP）提高一倍至5兆美元的基礎。這是印度總理莫迪的目標，然而，印度上季經濟成長步調已減緩至六年來最慢。

野村控股駐新加坡印度與日本除外亞洲首席經濟學家瓦瑪（Sonal Varma）表示：「雖然企業最初的遷廠移往越南，我認為印度要開始努力還不會太晚。印度擁有龐大內需市場的獨特優勢，因此這絕對是政府吸引投資的一大機會。」

根據這項計畫，政府將為準備遷入的產業群建立一家土地銀行、提供投資與選址的獎勵，並且為反傾銷稅提供合理的解決辦法。提案包括為電動車與混合動力車提供獎勵。對於電子與電信產業，則尋求提供彈性的勞動力與製造相關的獎勵等。